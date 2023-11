Po serii śmiertelnych pogryzień posiadanie psów American XL Bully będzie zakazane w Wielkiej Brytanii

Psy skierowane do uśpienia

Rząd ogłosił również, że właścicielom psów American XL Bully, którzy dobrowolnie oddadzą je do uśpienia przez weterynarza, zaoferowana będzie rekompensata w wysokości 200 funtów. Z kolei w przypadku niezastosowania się do nowych przepisów grozić będzie konfiskata psa i nieograniczonej wysokości grzywna.

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully. Do tej pory w Wielkiej Brytanii zakazane były cztery rasy: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.