Świat Podróżnik wrócił do domu po 28 latach wędrówki Adam Styczek |

Podróżnik Karl Bushby wrócił do domu po 28 latach wędrówki Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ADAM VAUGHAN/PAP/EPA

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Bushby, były żołnierz, przemierzył cztery kontynenty, przedostał się przez zmrożoną Cieśninę Beringa, pokonał pieszo 50 tysięcy kilometrów, przepłynął kanał La Manche i Morze Kaspijskie. Po drodze przeszedł przez 30 krajów. Ekwipunek przewoził w specjalnie przystosowanym ręcznym wózku.

Wczesnym popołudniem, liczący sobie dziś 57 lat Bushby padł w ramiona matki, w rodzinnym Hull. - Gdzie ty się podziewałeś? - zażartowała.

Podróżnika przywitała między innymi matka Źródło zdjęcia: ADAM VAUGHAN/PAP/EPA

Bushby ma syna, którego nie widział przez większość swego życia. Dziś Adam ma 36 lat.

Ostatnie kilometry wyprawy śledziły media oraz lokalni mieszkańcy, ale także lord mayor (honorowa burmistrzyni) oraz lokalny poseł. Polityk odczytał list gratulacyjny od premiera Andy'ego Burnhama, w którym wskazał on na "niemożliwego do zdarcia ducha" Bushby'ego.

- To kompletne szaleństwo. Po 28 latach trudno prosić o coś więcej - powiedział podróżnik.

Brytyjczyk kilka razy wznawiał podróż

Wędrówkę rozpoczął 1 listopada 1998 roku w Chile, zainspirowany przez ojca, byłego żołnierza SAS, brytyjskich elitarnych sił specjalnych. Ten opisał synowi w liście spór o to, czy człowiek jest w stanie przejść pieszo z Londynu do Nowego Jorku.

Karl Bushby postanowił podbić stawkę i stopniowo zaczął planować ambitniejszą podróż. Wyprawa odbywała się z przerwami, które łącznie wyniosły około 13 lat.

Problemy z wizami, konflikty wojenne, napięcia polityczne i pogoda sprawiały, że podróżnik często musiał wracać samolotem do swej bazy w Meksyku. Sytuację skomplikowała też pandemia COVID-19.

Po 28 latach wędrówki brytyjski podróżnik Karl Bushby wrócił do domu Źródło zdjęcia: ADAM VAUGHAN/PAP/EPA

Za każdym razem Brytyjczyk zaczynał na nowo od punktu, w którym wcześniej zmuszony był przerwać podróż.

Podróżnik z innych czasów

Kiedy wyruszał w drogę, świat wyglądał nieco inaczej niż dziś. W kinach rekordy bił nowy film Jamesa Camerona: "Titanic", a na listach przebojów "Belive" Cher konkurowało ze "Sweetest Thing" U2. Debiutancki singiel wydała niejaka Britney Spears. Fani stali w kolejkach po drugą część "Harry'ego Pottera".

Od nieco ponad roku premierem był Tony Blair. Podpisano właśnie Porozumienie Wielkopiątkowe i pojawiła się nadzieja na koniec konfliktu w Irlandii Północnej. W odległej Polsce prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a na czele rządu stał Jerzy Buzek.

Był to świat bez Facebooka i Twittera, a za oceanem zarejestrowany został nowy startup o nazwie Google.