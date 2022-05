Tom Cruise i Helen Mirren na królewskim pokazie koni w Windsorze. Elżbieta II świętuje Platynowy Jubileusz

W tym roku mija 70 lat odkąd królowa Elżbieta objęła brytyjski tron. W niedzielę na zamku w Windsorze miał miejsce finał czterodniowego królewskiego pokazu koni - Royal Windsor Horse Show, który zainaugurował kilkudniowe huczne obchody Platynowego Jubileuszu brytyjskiej monarchini. W tym roku wydarzenie, organizowane od 79 lat, odbyło pod hasłem "Galopem przez historię". Królowa, znana z zamiłowania do koni, uczestniczy w nim co roku od początku jego powstania.

Gwiazdy muzyki i kina w Windsorze

Elżbieta II została zaproszona na niedzielny pokaz jako gość honorowy. Jak donosi BBC, po przybyciu na miejsce monarchini została serdecznie powitana przez tłum wiwatami i gromkimi brawami, następnie w towarzystwie hrabiego i hrabiny Wessex udała się do królewskiej loży.

- To kobieta, którą ogromnie podziwiam - powiedział Tom Cruise, cytowany przez agencję Reutera. - Ma w sobie niezwykłą godność i jestem pełen podziwu dla jej oddania. To, co osiągnęła, jest historyczne - stwierdził aktor.