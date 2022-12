Plan obchodów urodzin Karola III. Królowa małżonka przejmie wyjątkową funkcję w wojsku

Trooping the Colour to uroczysta parada wojskowa wraz z przeglądem wojska, która odbywa się w centrum Londynu z okazji oficjalnych urodzin monarchy. Jak podaje Pałac Buckingham, 17 czerwca 2023 w stolicy zobaczyć będzie można przemarsz ponad 1400 wojskowych. Z okazji uroczystości, troje członków rodziny królewskiej otrzyma też nowe stanowiska.

Plan obchodów urodzin Karola III

Ubiegłoroczne obchody Trooping the Colour BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Nową funkcję otrzyma także żona księcia Williama - księżna Kate , która przejmie po mężu rolę pułkownika Gwardii Irlandzkiej. Z kolei sam William otrzyma tytuł pułkownika Gwardii Walijskiej, który do tej pory należał do jego ojca. Funkcje te są głównie reprezentacyjne. Podczas parady pełniący je członkowie rodziny królewskiej dokonają odświętnego przeglądu swoich oddziałów.

Czym jest "Trooping the Colour"

Zwyczajowo parada wyrusza sprzed Pałacu Buckingham, by następnie przejść reprezentacyjną aleją The Mall na plac defilad Horse Guards Parade. Tam odbywa się przegląd wojsk. Po nim uczestnicy wydarzenia wracają do Pałacu Buckingham, skąd oglądają widowiskowy przelot samolotów Royal Air Force. Ubiegłoroczna parada Trooping the Colour została połączona z czterodniowymi obchodami platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II.