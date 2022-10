Szarpanina przed konsulatem Chin. Uczestnik protestu wciągnięty na teren placówki

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Jak przekazał stacji BBC mężczyzna, który miał zostać pobity, z budynku konsulatu wyszła grupa ludzi, a następnie zniszczyła plakaty i transparenty przyniesione przez uczestników pikiety. - Kiedy próbowaliśmy ich powstrzymać, wciągnęli mnie do środka i pobili - relacjonował poszkodowany, imieniem Bob. - To niedorzeczne. Nie powinni tego robić. Tu, w Wielkiej Brytanii, powinniśmy mieć prawo mówić, co chcemy - dodał mężczyzna.