Prezydent RPA będzie pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez Karola III

W komunikacie w nocy z niedzieli na poniedziałek Pałac Buckingham podał, że "prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa oraz jego żona doktor Tshepo Motsepe, przyjęli zaproszenie Jego Królewskiej Mości do złożenia oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii od wtorku 22 listopada do czwartku 24 listopada 2022 roku".

Na pierwszą podróż zagraniczną Karol III musi poczekać

Karol III miał jechać na ONZ-owski szczyt klimatyczny COP27, który odbędzie się w listopadzie w Egipcie. Król nie pojedzie tam jednak, a jak zapewniły Pałac Buckingham i Downing Street, była to wspólna decyzja monarchy i premier Liz Truss, choć "Sunday Times" zasugerował, iż to raczej szefowa rządu zaleciła królowi, by nie leciał do Egiptu.