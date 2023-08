Pierwszy taki przeszczep w Wielkiej Brytanii. Kobieta otrzymała macicę od swojej siostry 

Niezwykła historia sióstr została opisana na stronie internetowej organizacji Womb Transplant UK. Jak wyjaśniono, młodsza z nich urodziła się z zespołem Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera, co uniemożliwiało jej realizację marzenia o tym, by zostać matką. Starsza z sióstr, która w przeszłości urodziła już dwójkę dzieci i nie planowała kolejnych, postanowiła przekazać jej swoją macicę. Transplantacja zakończyła się sukcesem.

Pierwsza transplantacja macicy w Wielkiej Brytanii zakończona sukcesem

Jak przyznała na łamach portalu Evening Standard Isabel Quiroga, która również współprzewodniczyła zespołowi lekarzy, ze względu na ryzyko odrzucenia organu, "pierwsze dwa tygodnie po operacji były dla wszystkich niezwykle stresujące". Lekarka zaznaczyła, że obecnie przeszczepiona macica "funkcjonuje perfekcyjnie". - Jesteśmy niezwykle dumni z tego, co udało się nam osiągnąć i cieszymy się szczęściem biorczyni - dodała. - Dawczyni wróciła już w pełni do zdrowia, a stan zdrowia biorczyni jest bardzo dobry. Kobieta jest obecnie poddawana terapii immunosupresyjnej i nie może się już doczekać posiadania dziecka - przekazał Evening Standard prof. Richard Smith.

Zdiagnozowany u biorczyni zespół Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera objawia się brakiem lub niedorozwojem macicy i pochwy. Co istotne, wada ta nie wpływa na funkcjonowanie jajników. Dlatego też przed zabiegiem od 34-latki pobrano komórki jajowe, co umożliwi jej późniejsze zajście w ciążę przy wykorzystaniu metody in vitro. W trakcie całej ciąży, będzie ona jednak musiała kontynuować przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Zapobiegają one odrzuceniu przeszczepionego organu, mogą też jednak powodować zwiększenie ciśnienia krwi, obrzęki i cukrzycę, a także wzrost ryzyka zachorowania na raka. Z uwagi na to, po maksymalnie dwóch ciążach przeszczepiona kobiecie macica zostanie usunięta, co umożliwi ich późniejsze odstawienie.