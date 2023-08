Pięciolatek utonął w hotelowym basenie. Rodzice "chcą, by każdy poznał tę historię"

Cytowany przez "Guardiana" ojciec pięciolatka, Cemal Caliskal, powiedział, że był z synem w głównym basenie ośrodka, kiedy ten zapytał, czy może dołączyć do swojej matki i młodszego brata w basenie dla dzieci. "Z powodu słabego oświetlenia i barier nie zauważył, że jego syn tonie, dopóki nie było za późno" - przekazał brytyjski dziennik. Rodzice Robina zaznaczyli, że "chcą, by każdy poznał tę historię". - To nie może się powtórzyć. Cierpimy z powodu bólu, nie chcemy, aby jakikolwiek rodzic przechodził przez coś podobnego - powiedziała matka zmarłego, Ferzane Caliskal.

Ośrodek wczasowy wydał komunikat

Atlantic Reach odniosło się do utonięcia Robina w mediach społecznościowych. "Jesteśmy absolutnie zrozpaczeni, że wczoraj w naszym ośrodku zmarło dziecko" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku we wtorek. W dalszej części przedstawiciele ośrodka wskazali, że "nie uważają za stosowne", by komentować sprawę, "poza stwierdzeniem, że nasze myśli kierujemy do rodziny w tym druzgocącym czasie". Jak dodano, Atlantic Reach jest "zobowiązany do udzielania pomocy gościom" na terenie ośrodka, a jego pracownicy "udzielili natychmiastowej pomocy" pięciolatkowi.