Śmiertelnie ranił nożem kobietę pchającą wózek. Trwa obława na napastnika

Do zdarzenia doszło w mieście Bradford w Anglii w sobotę po południu. Policja otrzymała zgłoszenie o matce, która została pchnięta wielokrotnie nożem, gdy pchała wózek z dzieckiem na skrzyżowaniu Westgate z Drewton Road. Jak podaje policja hrabstwa West Yorkshire na swojej stronie, kobieta która odniosła liczne rany kłute, została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła. Jej dziecku nie stała się krzywda.

Obława na 25-latka po śmierci kobiety

W związku z napaścią oddziały policji w całej Wielkiej Brytanii prowadzą obławę na 25-letniego Habibura Masuma. Służby opublikowały zdjęcie mężczyzny, zamieszkałego w pobliżu Oldham oraz zrzut ekranu z nagrania z monitoringu, wraz z apelem o kontakt w razie zauważenia poszukiwanego. - Na miejscu zabójstwa znaleziono nóż, ale nie możemy potwierdzić, czy Habibur Masum jest uzbrojony, dlatego namawiam każdego, kto go zauważy, by nie zbliżał się do niego, lecz natychmiast nas powiadomił - powiedział nadinspektor Stacey Atkinson, cytowany w komunikacie policji.