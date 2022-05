Raport: "poważne błędy" Londynu w Afganistanie. "Pozwoliły Putinowi uwierzyć, że może zaatakować Ukrainę"

Brytyjscy posłowie z parlamentarnej komisji spraw zagranicznych w opublikowanym we wtorek raporcie wskazali na "poważne systemowe błędy" popełnione przez brytyjskie władze podczas zeszłorocznej ewakuacji cywilów z Afganistanu. Według nich obniżyły one pozycję Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej i rozzuchwaliły Władimira Putina.

Brytyjscy żołnierze wysłani do Kabulu, by pomóc w ewakuacji dyplomatów

Błędy, które pozwoliły Putinowi "uwierzyć, że może zaatakować Ukrainę"

Tom Tugendhat, wywodzący się z rządzącej Partii Konserwatywnej przewodniczący komisji, powiedział, że te błędy miały "ogromne konsekwencje" dla Wielkiej Brytanii, ponieważ skłoniły rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i innych "do myślenia, że nie jesteśmy poważni" - co "pozwoliło mu uwierzyć, że może zaatakować Ukrainę bez naszej reakcji".

Posłowie z komisji napisali też, że fakt, iż najwyższy urzędnik w ministerstwie nie wrócił z urlopu do czasu zakończenia ewakuacji ludności cywilnej "jest trudny do zrozumienia i niemożliwy do usprawiedliwienia", w związku z tym stracili zaufanie do Bartona i wezwali go do rozważenia ustąpienia ze stanowiska.