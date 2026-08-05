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Świat

Para obudziła się w pokoju hotelowym. Obok stał półnagi mężczyzna

hotel pokoj shutterstock_2800779415
Glasgow, Edynburg. Miasta w Szkocji. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Para Brytyjczyków obudziła się w pokoju hotelowym i zobaczyła obok łóżka półnagiego, nieznajomego mężczyznę. Okazało się, że hotel przez pomyłkę wydał mu kartę wejściową. To nie pierwsza taka sytuacja związana z obiektem popularnej sieci. Sprawę opisał portal BBC.

60-letnia Kim Hutchison i 57-letni Harry Grieve w lipcu zatrzymali się w hotelu sieci Travelodge w Dundee w Szkocji. Pewnej nocy obudzili się około godz. 2.00 i zobaczyli w swoim pokoju nieznajomego mężczyznę.

Hutchison podkreśliła, że gdy zobaczyła tego człowieka, była "przerażona". - Przy łóżku stał jakiś facet, ubrany tylko w szorty. Trzymał w ręku coś, co wyglądało jak karta wejściowa do pokoju - opowiadała w rozmowie z BBC.

Między trójką ludzi doszło do krótkiej kłótni. - Zapytałam tego mężczyznę, co robi w naszym pokoju, a on powiedział, że to jego pokój. Odpowiedziałam, że jest nasz - relacjonowała Kim Hutchison. W końcu nieznajomy wyszedł. Następnego dnia para opuściła hotel.

Hotel przeprasza

Okazało się, że obsługa hotelu przez pomyłkę wydała mężczyźnie kartę wejściową do pokoju, w którym zakwaterowana była para. Obsługa skontaktowała się z 60-latką i 57-latkiem, ale dopiero po dwóch tygodniach. Zapewniono im zwrot pieniędzy i voucher na 100 funtów. Hutchison i Grieve stwierdzili, że raczej z niego nie skorzystają.

Przedstawiciele sieci Travelodge przeprosili parę, przyznając, że obsługa nie wywiązała się ze wszystkich procedur bezpieczeństwa. "Każdy przypadek wejścia osoby nieuprawnionej do pokoju gościa budzi poważne zaniepokojenie i chcemy jasno stwierdzić, że do takiej sytuacji nie powinno było dojść" - podkreślono.

BBC zauważa, że to nie pierwsza taka sytuacja związana z hotelami tej sieci. W grudniu 2022 roku mężczyzna dopuścił się napaści seksualnej na kobietę, kiedy spała w swoim hotelowym łóżku w mieście Maidenhead. Wcześniej obsługa dała mu kartę wejściową do jej pokoju, bo skłamał, mówiąc, że jest jej chłopakiem. W tym roku został skazany na siedem lat więzienia.

W marcu stacja pisała, że sieć hoteli prowadzi dochodzenie w sprawie kolejnych zgłoszeń o tym, że nieuprawnione osoby mają dostęp do pokoi gości hotelowych.

Źródło: BBC
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Tagi:
Wielka BrytaniaTurystykaPodróże
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