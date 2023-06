Pan młody zatrzymany w drodze na ślub. Jechał prawie 200 km na godzinę

Brytyjska policja zatrzymała kierowcę, który jechał na swój ślub z prędkością prawie 200 kilometrów na godzinę. "Ten pan młody ma trochę do wyjaśnienia" - przekazały służby we wpisie w mediach społecznościowych. Ostatecznie mężczyzna został odwieziony na własny ślub przez gości ceremonii - przekazało BBC, powołując się na policję.

Policja z hrabstwa Wiltshire w południowej Anglii o zatrzymaniu, do którego doszło w sobotę, poinformowała na Twitterze. Do wpisu dołączyła zdjęcie srebrnego bmw, licznika prędkości i opony samochodu. "Przeważnie to panna młoda się spóźnia. Niestety ten pan młody ma trochę do wyjaśnienia" - przekazała policja, informując, że jadący na swój ślub kierowca został zatrzymany na autostradzie M4 po tym, jak poruszał się swoim samochodem z prędkością 121 mil na godzinę (ok. 194 km/h - red.). Funkcjonariusze podczas kontroli pojazdu odkryli, że jedna z jego opon jest zupełnie zużyta.