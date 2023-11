Pacjent wyrzucił ratownika z karetki. Pogotowie publikuje nagranie

Mężczyzna, któremu miała zostać udzielona pomoc medyczna, wyrzucił z karetki ratownika, wypychając go przez drzwi pojazdu. Do zdarzenia doszło w Londynie, a tamtejsze pogotowie ratunkowe opublikowało nagranie z niego w ramach kampanii "Praca bez strachu".

Pacjent wyrzucił ratownika z karetki

Nagranie zostało zarejestrowane w marcu, jednak londyńskie pogotowie ratunkowe dopiero teraz zdecydowało się na jego publikację. Nastąpiło to w ramach kampanii "Work Without Fear" (pol. Pracuj Bez Strachu), uruchomionej we współpracy z innymi służbami w całej Wielkiej Brytanii. Celem kampanii jest "promowanie kultury pozbawionej przemocy i pomoc w tworzeniu bezpieczniejszego środowiska pracy dla pracowników pierwszego kontaktu oraz wolontariuszy".