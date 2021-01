Podał 92-latce fałszywą szczepionkę, zainkasował pieniądze. Policja poszukuje oszusta

Jak poinformowała policja, 30 grudnia kobieta wpuściła do domu w południowo-zachodnim Londynie mężczyznę, który twierdził, że jest pracownikiem NHS, czyli publicznej służby zdrowia, i przyszedł, by ją zaszczepić przeciw COVID-19. Wstrzyknął jej w ramię nieznaną substancję, po czym pobrał opłatę w wysokości 160 funtów. Zapewnił, że zostanie ona zrefundowana przez NHS. 4 stycznia mężczyzna przyszedł jeszcze raz, aby pobrać od kobiety 100 funtów za rzekomą drugą dawkę szczepionki.

"Obrzydliwy" czyn

- Jest kluczowe, byśmy go złapali tak szybko, jak to możliwe, ponieważ nie tylko okrada ludzi z pieniędzy, ale także może zagrażać ich życiu - podkreślił inspektor Kevin Ives, apelując o pomoc w zidentyfikowaniu oszusta. Jego czyn nazwał "obrzydliwym i całkowicie nieakceptowalnym".

Brytyjskie władze ostrzegają przed oszustwami

Brytyjskie ministerstwo zdrowia podkreśla, że szczepienia są darmowe. NHS, kontaktując się w ich sprawie, nie prosi o podanie numeru konta, numerów PIN ani żadnych haseł. Nikt nie jest uprawniony, by chodzić po domach oferując odpłatne szczepionki, a zatem wszystkie takie zdarzenia powinny być zgłaszane policji.

Trzy szczepionki dopuszczone do użytku w Wielkie Brytanii

Brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) zatwierdziła w piątek szczepionkę przeciw COVID-19 stworzoną przez amerykańską firmę Moderna. To trzecia szczepionka dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii. Równocześnie brytyjski rząd poinformował o zwiększeniu zamówienia na szczepionki Moderny o dodatkowe 10 mln dawek, co da łącznie 17 mln. Jednak ich dostaw nie należy się spodziewać przed marcem.