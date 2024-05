Jest nowe oświadczenie Pałacu Kensington w sprawie księżnej Kate

Opublikowany w poniedziałek raport fundacji księżnej Kate "Early Years" wywołał pytania o jej powrót do aktywności publicznej. Oświadczenie w tej sprawie wydał Pałac Kensington.

Brytyjskie media informują, że w poniedziałek zaprezentowano raport fundacji "Early Years", którą w zeszłym roku założyła księżna Kate. W związku z pojawieniem się raportu fundacji, której przewodniczy chora na nowotwór księżna, pojawiły się pytania o jej powrót do życia publicznego. W związku z nimi głos zabrał rzecznik Pałacu Kensington, który w oświadczeniu stwierdził zdecydowanie, że "nie należy oczekiwać powrotu księżnej do pracy, dopóki nie zostanie do niej dopuszczona przez jej zespół medyczny". Jak dodał, cytowany przez BBC, "fundacja 'Early Years' nadal będzie odgrywać kluczową rolę w jej aktywności publicznej" - dodał.