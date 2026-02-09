Pierwsze takie oświadczenie. Książę William i księżna Kate zabrali głos w sprawie Epsteina

Księżna Kate i książę William na archiwalnych nagraniach Źródło: Archiwum Reutera

"Mogę potwierdzić, że książę i księżna są głęboko zaniepokojeni kolejnymi ujawnianymi informacjami. Ich myśli koncentrują się na ofiarach" - przekazało biuro prasowe Pałacu Kensington w poniedziałek. Nagłówkom w brytyjskich mediach poświęconym książęcej parze towarzyszą plansze z napisem "pilne", jest to bowiem ich pierwsze publiczne oświadczenie w sprawie skandalu.

Akta Epsteina. Pierwsze oświadczenie następcy tronu

"W ostatnich tygodniach działalność rodziny królewskiej w dużej mierze została przyćmiona przez skandal związany z Epsteinem" - odnotowuje "Guardian". Z powodu kontaktów z Epsteinem, stryj Williama książę Yorku Andrzej (obecnie Andrew Mountbatten-Windsor) stracił tytuł książęcy i tytuły szlacheckie oraz rezydencje, a organizacja charytatywna założona przez jego byłą żonę Sarę Ferguson zostanie zamknięta.

Rzecznik pałacu wyraził przekonanie, że poniedziałkowe ujawnienie stanowiska książęcej pary pozwoli Williamowi w skupieniu się na jego najbliższej podróży. Syn brytyjskiego monarchy Karola III w poniedziałek rozpoczyna trzydniową wizytę w Arabii Saudyjskiej.

Korespondentka telewizji Sky News Rhiannon Mills oceniła, że para "zdała sobie sprawę, że musi coś powiedzieć". - Pozostali starsi członkowie rodziny królewskiej próbowali unikać tego tematu w ciągu ostatnich trzech tygodni - zauważyła Mills.

Polityczne konsekwencje ujawnienia akt Epsteina w Wielkiej Brytanii

W efekcie ujawnienia w styczniu dokumentów w sprawie zmarłego w 2019 roku w więzieniu finansisty, oskarżonego o przestępstwa seksualne , w niedzielę z funkcji szefa sztabu Downing Street, tj. najważniejszego doradcy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, zrezygnował Morgan McSweeney. Wyjaśnił, że bierze na siebie odpowiedzialność za nominowanie na ambasadora w USA Petera Mandelsona, który utrzymywał kontakty z Epsteinem. Premier Starmer odwołał ambasadora we wrześniu 2025 roku, a w ubiegłym tygodniu przeprosił za to, że w ogóle go mianował go na to stanowisko. W poniedziałek rezygnację złożył też dyrektor ds. komunikacji społecznej brytyjskiego premiera, Tim Allan.

Peter Mandelson Źródło: JONATHAN BRADY/PAP

Opracował Maciej Wacławik/am