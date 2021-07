Rozmowa z Borisem Johnsonem, wizyta u królowej. Angela Merkel z ostatnią wizytą na Wyspach

Niemcy w najbliższym czasie zdejmą obowiązek odbywania kwarantanny po przybyciu do kraju dla całkowicie zaszczepionych podróżnych z Wielkiej Brytanii – zapowiedziała po spotkaniu z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem kanclerz Angela Merkel. Niemiecka przywódczyni w piątek odbyła prawdopodobnie ostatnią podróż na Wyspy w roli kanclerza. Po rozmowach z Johnsonem, spotkała się także z królową Elżbietą II.

Po spotkaniu w podlondyńskiej, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów Chequers Merkel i Johnson wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Nawiązując do przepisów dotyczących wjazdu i kwarantanny w związku z pandemią COVID-19, Merkel powiedziała, że spodziewa się, iż "w dającej się przewidzieć przyszłości" osoby podwójnie zaszczepione z Wielkiej Brytanii będą mogły podróżować do Niemiec bez kwarantanny. Obecnie Wielka Brytania uznawana jest przez Niemcy za obszar zagrożony wirusem, a osoby wjeżdżające do kraju muszą przejść 14-dniową kwarantannę. Merkel zwróciła uwagę, że wariant Delta szybko rozprzestrzenia się również w Niemczech.

Boris Johnson utrzymywał z kolei, że zaawansowany program szczepień na Wyspach powinien pozwolić Brytyjczykom na bardziej swobodne podróżowanie poza granice kraju.

Merkel "zaniepokojona" liczbą widzów na Wembley

Nawiązując do trwających Mistrzostw Europy w piłce nożnej Johnson zwrócił uwagę, że reprezentacja Anglii w piłce nożnej wygrała niedawno mecz z Niemcami. W tym kontekście Merkel podkreśliła, że w obliczu dziesiątek tysięcy widzów na londyńskim stadionie Wembley podczas meczu Anglia-Niemcy, jest "zaniepokojona i sceptyczna, czy to jest dobre i czy to nie jest trochę za dużo". Kanclerz zauważyła, że na mecze w Monachium wpuszczano znacznie mniej widzów.

Spotkanie Merkel-Johnson w Londynie PAP/EPA/ANDY RAIN / POOL

Premier Wielkiej Brytanii zaznaczył, że nie planuje podejmować decyzji o zmniejszeniu liczebności widowni na pozostałych do rozegrania meczach, które odbędą się na londyńskim Wembley. Brytyjskie władze zgodziły się, by na mecze półfinałowe i finał rozgrywek weszło ponad 60 tysięcy widzów. - Oczywiście będziemy postępować zgodnie ze wskazania i radami naukowymi, jeżeli tylko otrzymamy jakąkolwiek sugestię – powiedział szef brytyjskiego rządu, odpowiadając na pytanie dziennikarzy. Zaznaczył, że rząd podchodzi do tych wydarzeń z wielką ostrożnością, między innymi "testując każdego, kto zamierza tam być".

Boris Johnson i Angela Merkel w Londynie PAP/EPA/ANDY RAIN / POOL

Współpraca mimo brexitu

Kanclerz Merkel wyraziła nadzieję, że współpraca w sferze gospodarczej i kulturalnej między państwami będzie kontynuowana mimo brexitu. Jej zdaniem nie powinno być tak, że np. bez programu Erasmus (europejski program obejmujący studentów, mający na celu finansowanie ich wyjazdów na studia w innym kraju europejskim – red.) nie będzie już wymiany między młodymi ludźmi z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Merkel wyraziła zadowolenie z przedłużonego okresu negocjacji w sprawie protokołu dotyczącego Irlandii Północnej. Przedłużenie o trzy miesiące terminu porozumienia umożliwi "pragmatyczne" rozwiązanie różnic – oceniła.

Angela Merkel spotkała się z królową Elżbietą II Reuters

Po spotkaniu w Chequers kanclerz Niemiec Angela Merkel na zamku w Windsorze spotkała się z królową Elżbietą II.

Wizyta na zakończenie kadencji

Angela Merkel udała się do Wielkiej Brytanii prawdopodobnie po raz ostatni jako kanclerz. We wrześniu odbędą się w Niemczech wybory parlamentarne, w których już nie wystartuje. Podczas konferencji prasowej premier Johnson podkreślił, że jest to 22 wizyta Merkel w Wielkiej Brytanii w ciągu 16 lat jej urzędowania na stanowisku kanclerza i że przez ten czas wiele się zmieniło.

Autor:ft\mtom

Źródło: Reuters, PAP