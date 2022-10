"Popełniono błędy. Zostałem premierem też po to, żeby je naprawić". Rishi Sunak przejął władzę

Rishi Sunak został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Misję utworzenia rządu formalnie powierzył mu podczas audiencji król Karol III. Wcześniej Liz Truss opuściła gabinet przy Downing Street i złożyła oficjalną rezygnację na ręce króla Karola III.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem przekazania władzy, we wtorek o godzinie 9 czasu londyńskiego (10 w Polsce) ustępująca premier Liz Truss po raz ostatni przewodniczyła na posiedzeniu rządu. Po jego zakończeniu wygłosiła krótkie przemówienie przed londyńską siedzibą szefa rządu przy Downing Street.

- Nasz kraj nadal mierzy się z silną burzą. Ale ja wierzę w Wielką Brytanię i wierzę w Brytyjczyków. Wiem, że przed nami są jaśniejsze dni - powiedziała ustępująca premier.

Liz Truss odchodzi PAP/ EPA/TOLGA AKMEN

Truss udała się do Pałacu Buckingham, gdzie podczas audiencji oficjalnie poinformowała Karola III o ustąpieniu ze stanowiska. "Wielce Szanowna poseł Elizabeth Truss dziś rano miała audiencję u Króla i złożyła rezygnację z roli premiera i pierwszego lorda skarbu, którą Jego Wysokość łaskawie przyjął" - napisano w krótkim komunikacie Pałacu Buckingham.

Sunak: popełniono błędy

Truss przechodzi do historii jako najkrócej rządzący premier Wielkiej Brytanii w historii. Dotychczas najkrócej pełniącym urząd brytyjskim premierem był George Canning, który w 1827 roku zmarł po 119 dniach sprawowania urzędu. Ponieważ procedura wyboru nowego premiera przez Partię Konserwatystów przebiegła szybciej niż początkowo zapowiadano, oznacza to, że Truss nie będzie już miała okazji wziąć udziału w odbywającej się co środę w Izbie Gmin sesji poselskich pytań do szefa rządu.

Krótko po tym, jak Truss opuściła Pałac Buckingham, udał się tam na audiencję Sunak. Król powierzył mu podczas niej misję utworzenia rządu. Po zakończeniu audiencji, Sunak przyjechał na Downing Street i, już jako premier, wygłosił przed swoją nową rezydencją pierwsze w tej roli przemówienie.

Nowy król i nowy premier Aaron Chown / PA Images / Forum

- Postawię stabilność i pewność ekonomiczną jako główny cel tego rządu. To oznacza, że będziemy musieli podjąć trudne decyzje. Oddaję hołd mojej poprzedniczce - Liz Truss. Nie myliła się, chcąc zwiększyć wzrost gospodarczy. To szlachetny cel. Podziwiałem jej wysiłki na rzecz zmian - mówił.

Zaznaczył jednak, że "popełniono błędy". - Nie były zrodzone ze złej woli lub złych intencji, wręcz przeciwnie. Ale to były błędy i zostałem wybrany na lidera mojej partii i premiera po części po to, by je naprawić - powiedział.

42-letni Sunak jest najmłodszym od 1812 roku brytyjskim premierem obejmującym urząd, pierwszym premierem azjatyckiego pochodzenia, pierwszym nie-białym i pierwszym hinduistą.

Jest też drugim kolejnym szefem rządu, który przejmuje władzę bez własnego mandatu wyborczego, bo do ostatnich wyborów do Izby Gmin, w grudniu 2019 roku, Partię Konserwatywną poprowadził Boris Johnson. Wszystkie partie opozycyjne wskazują to jako jeden z głównych argumentów na rzecz tego, że Sunak powinien rozpisać wybory.

Rishi Sunak ma przedstawić skład rządu

Po południu i wieczorem Sunak, jak się oczekuje, przedstawi skład swojego rządu. W poniedziałek, podczas spotkania z posłami Partii Konserwatywnej zasugerował, że w jego gabinecie znajdą się politycy z różnych jej frakcji, co ma pomóc zjednoczyć partię, która wskutek dwóch wyborów lidera w ciągu czterech miesięcy jest mocno skłócona. A jednym z głównych błędów Liz Truss było to, że na stanowiska ministerialne nominowała niemal wyłącznie własnych stronników i przez to nie miała zdecydowanego wsparcia własnej partii.

Rishi Sunak PAP/EPA

W środę przed południem najprawdopodobniej odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego rządu, a w południe Sunak po raz pierwszy zmierzy się z liderem opozycji Keirem Starmerem w sesji poselskich pytań do premiera.

