Ośmiolatek zmarł po połknięciu zabawkowych kulek. Służby ostrzegają

Ośmioletni Rhys Millum z miasta Harrogate, oddalonego o ok. 25 km na północ od Leeds, zmarł 2 października 2022 roku. Na dwa dni przed śmiercią chłopiec skarżył się na bóle brzucha. Według ujawnionych właśnie i cytowanych przez BBC wyników sekcji zwłoki, ośmiolatek połknął 10 połączonych ze sobą kulek magnetycznych, każda o średnicy ok. 3 mm. Zabawkowe kulki uszkodziły jelita, co ostatecznie spowodowało śmierć. - Zdaję sobie sprawę, że kulki magnetyczne są dostępne i legalne, ale mam nadzieję, że tragizm śmierci Rhysa zwróci uwagę na niebezpieczeństwo związane z takimi przedmiotami, szczególnie dla małych dzieci, które mogą je połknąć - powiedziała w czwartek cytowana przez BBC koroner Catherine Cundy podczas publicznego dochodzenia w sądzie koronerskim w Northallerton.