Brytyjczyk oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Nie przyznaje się do żadnego z dziewięciu zarzutów

Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji 57-letni David Smith stanął przed sądem w Londynie. Były pracownik ochrony w brytyjskiej ambasadzie w Berlinie zaprzeczył stawianym mu zarzutom. Odmówiono mu prawa do zwolnienia za kaucją i do czasu następnej rozprawy, którą wyznaczono na 13 kwietnia, pozostanie w areszcie.

57-letniemu Davidowi Smithowi postawiono dziewięć zarzutów naruszenia ustawy o tajemnicy służbowej - mężczyzna nie przyznał się do żadnego z nich. Sąd odmówił mu prawa do zwolnienia za kaucją i do czasu następnej rozprawy, którą wyznaczono na 13 kwietnia, pozostanie w areszcie.