"Boris Johnson mógł kupić 180 tysięcy dawek leku, ale zamiast tego maluje flagę na samolocie"

Na kadłubie i ogonie samolotu używanego przez brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, ministrów i wyższych rangą członków rodziny królewskiej ma zostać namalowany wzór w kolorach czerwonym, białym i niebieskim. - Oznacza to, że samolot ten będzie mógł lepiej reprezentować Wielką Brytanię na świecie, nosząc narodowe symbole, podobnie jak samoloty wielu innych przywódców - przekonywał rzecznik Johnsona. Podkreślił, że należący do RAF samolot nie straci przy tym swojej przydatności militarnej.

Rządowy samolot jest specjalnie przebudowaną wersją latającej cysterny, Airbusa A330 MRTT. Został on dostosowany do przewozu członków rządu - kosztem 10 milionów funtów - za czasów Davida Camerona. Ówczesny premier przekonywał, że jest to tańsze niż czarterowanie przez rząd samolotów i pozwoli na zaoszczędzenie 775 tysięcy funtów rocznie. Pierwszą podróż zagraniczną tym samolotem Cameron wraz z kilkoma ministrami odbył do Warszawy - na szczyt NATO w 2016 roku.