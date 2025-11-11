Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Omyłkowo zwolnili w tym roku kilkudziesięciu więźniów. Minister o "kryzysie"

shutterstock_529543903
Policja na ulicach Wielkiej Brytanii
Źródło: Maciej Woroch
W Anglii i Walii od kwietnia do października tego roku omyłkowo zwolniono z więzień 91 osób - poinformował we wtorek brytyjski minister sprawiedliwości David Lammy. Ujawnił te dane w związku z nagromadzeniem takich sytuacji w ostatnim czasie.

Wielką Brytanię w ubiegłym tygodniu obiegły informacje o zwolnieniu przez pomyłkę dwóch więźniów z tego samego więzienia w Londynie. Obaj zostali już ujęci i z powrotem osadzeni. Wcześniej do podobnej sytuacji doszło w innym więzieniu w hrabstwie Essex, z którego omyłkowo zwolniono przestępcę seksualnego. Mężczyzna ten został odnaleziony i deportowany.

Znów przez pomyłkę wypuszczono więźnia. Pilne poszukiwania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znów przez pomyłkę wypuszczono więźnia. Pilne poszukiwania

Przypadkowo uwolnieni więźniowie w Wielkiej Brytanii

Na fali tych doniesień brytyjski wicepremier i minister sprawiedliwości David Lammy we wtorek w Izbie Gmin zaprezentował wyniki raportu swojego resortu dotyczącego omyłkowych zwolnień. Wynika z niego, że w okresie od kwietnia do października bieżącego roku 91 więźniów w Anglii i Walii zostało uwolnionych przez błędy.

Lammy przekazał też, że policja poszukuje co najmniej trzech z tych więźniów oraz prowadzi dochodzenie mające ustalić, czy do podobnego uwolnienia kolejnego więźnia doszło w poniedziałek 3 listopada.

- Jestem świadomy, że musimy doprowadzić do zmniejszenia tej liczby, a są one symptomem ogromnie obciążonego systemu więziennictwa - powiedział podczas swojego wystąpienia minister. Jak dodał, obecny rząd Partii Pracy przejął ten "kryzys" po rządach Partii Konserwatywnej.

Minister podkreślił, że w latach 2010-2017 ograniczono liczbę funkcjonariuszy służby więziennej o jedną czwartą. - Nic dziwnego, że w takich okolicznościach dochodzi do błędów - mówił.

David Lammy
David Lammy
Źródło: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Zarzuty opozycji

Poseł konserwatystów Robert Jenrick, będący odpowiednikiem Lammy'ego w opozycyjnym gabinecie cieni, zarzucił mu brak wiedzy na temat tego, ilu więźniów omyłkowo znajduje się na wolności. - Minister sprawiedliwości jest tak bezradny, że stracił rachubę, ilu więźniów zgubił - zaznaczył.

Jenrick podkreślił też, że społeczeństwo "jest narażone na ryzyko", a minister sprawiedliwości "musi się wziąć w garść, albo odejść".

Lammy podkreślił, że proces zwalniania więźniów wymaga radykalnej reformy. Zaproponował m.in. powołanie organu mającego na celu nadzorować efektywność w wymiarze sprawiedliwości, który zbierałby się co miesiąc i któremu by przewodniczył czy program z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który miałby pomóc personelowi w więzieniach unikać błędów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: BBC, "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Nieuwland Photography/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WięziennictwoWielka Brytania
Czytaj także:
imageTitle
Klub Polaka zawodzi na całej linii. Jest nowy trener
Najnowsze
pap_20220928_10Z
Serhij K. przerwał głodówkę
Świat
imageTitle
Za duże rakiety problemem tenisa? Tak twierdzi trener legendy
EUROSPORT
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
METEO
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Zatrzymali 40 osób, przy 91 znaleźli ponad 820 petard i rac
WARSZAWA
Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Pożar mieszkania na piątym piętrze
WARSZAWA
imageTitle
Popis 14-letniego Polaka na mistrzostwach świata
EUROSPORT
imageTitle
Rozgoryczony Kubica. "Inaczej było zaplanowane"
EUROSPORT
Chmury, Ziemia, widok z kosmosu
Dziewięć minut SI w kosmosie. "Przełomowy sukces"
METEO
Sławomir Mentzen
Kierwiński o grzywnach. "Mówię na przykład o pośle Mentzenie"
Polska
imageTitle
Skorupski już po badaniach. Wiadomo, ile może pauzować
EUROSPORT
Biały Dom
"Poważne pęknięcie" w relacjach USA-Wielka Brytania. Koniec danych wywiadowczych
Świat
imageTitle
Były gwiazdor Barcelony podejrzany o udział w przestępstwie
EUROSPORT
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
METEO
Młoda kobieta trafiła do szpitala
Wchodziła na pasy, potrącił ją samochód
Łódź
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ordery, bieg i marsz. Tak świętowano w stolicy
WARSZAWA
imageTitle
Ronaldo zapowiada bliski koniec kariery. "Miesiące upływają bardzo szybko"
EUROSPORT
Legwany spadają z drzew
Jest tak zimno, że legwany spadają z drzew
METEO
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Złamali zakaz na marszu narodowców. Zapowiedź Trzaskowskiego
Polska
imageTitle
Lewandowski nie wytrzymał na konferencji. Śmiał się do rozpuku
EUROSPORT
imageTitle
Twarda batalia w ATP Finals. Alcaraz ma drugą wygraną
EUROSPORT
Pożar budynku z sianem w Facimiechu
Spłonęła hala, od kilkunastu godzin strażacy gaszą bele siana
Kraków
Parada niepodległości w Gdańsku
Polskie miasta w bieli i czerwieni
Kraków
Ulewy na greckiej wyspie Lesbos
Zalane domy, zamknięte szkoły. Ulewy na greckiej wyspie
METEO
Komisja Europejska
Ważna decyzja KE w sprawie Polski
Świat
Gruzja
Katastrofa wojskowego samolotu. Na pokładzie było 20 osób
Świat
Dwie osoby trafiły do szpitala
Czołowe zderzenie, dwie osoby ranne
Białystok
Deszcz ze śniegiem, opady
Zrobi się cieplej, ale później czeka nas duży zwrot
METEO
imageTitle
Tajny plan Urbana na Holandię. "Będzie ważna zmiana"
EUROSPORT
skl
Ministrowie wybuczani na uroczystości. Tak zareagowali
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica