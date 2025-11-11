Omyłkowo zwolnili w tym roku kilkudziesięciu więźniów. Minister o "kryzysie"

Policja na ulicach Wielkiej Brytanii Źródło: Maciej Woroch

Wielką Brytanię w ubiegłym tygodniu obiegły informacje o zwolnieniu przez pomyłkę dwóch więźniów z tego samego więzienia w Londynie. Obaj zostali już ujęci i z powrotem osadzeni. Wcześniej do podobnej sytuacji doszło w innym więzieniu w hrabstwie Essex, z którego omyłkowo zwolniono przestępcę seksualnego. Mężczyzna ten został odnaleziony i deportowany.

Przypadkowo uwolnieni więźniowie w Wielkiej Brytanii

Na fali tych doniesień brytyjski wicepremier i minister sprawiedliwości David Lammy we wtorek w Izbie Gmin zaprezentował wyniki raportu swojego resortu dotyczącego omyłkowych zwolnień. Wynika z niego, że w okresie od kwietnia do października bieżącego roku 91 więźniów w Anglii i Walii zostało uwolnionych przez błędy.

Lammy przekazał też, że policja poszukuje co najmniej trzech z tych więźniów oraz prowadzi dochodzenie mające ustalić, czy do podobnego uwolnienia kolejnego więźnia doszło w poniedziałek 3 listopada.

- Jestem świadomy, że musimy doprowadzić do zmniejszenia tej liczby, a są one symptomem ogromnie obciążonego systemu więziennictwa - powiedział podczas swojego wystąpienia minister. Jak dodał, obecny rząd Partii Pracy przejął ten "kryzys" po rządach Partii Konserwatywnej.

Minister podkreślił, że w latach 2010-2017 ograniczono liczbę funkcjonariuszy służby więziennej o jedną czwartą. - Nic dziwnego, że w takich okolicznościach dochodzi do błędów - mówił.

Zarzuty opozycji

Poseł konserwatystów Robert Jenrick, będący odpowiednikiem Lammy'ego w opozycyjnym gabinecie cieni, zarzucił mu brak wiedzy na temat tego, ilu więźniów omyłkowo znajduje się na wolności. - Minister sprawiedliwości jest tak bezradny, że stracił rachubę, ilu więźniów zgubił - zaznaczył.

Jenrick podkreślił też, że społeczeństwo "jest narażone na ryzyko", a minister sprawiedliwości "musi się wziąć w garść, albo odejść".

Lammy podkreślił, że proces zwalniania więźniów wymaga radykalnej reformy. Zaproponował m.in. powołanie organu mającego na celu nadzorować efektywność w wymiarze sprawiedliwości, który zbierałby się co miesiąc i któremu by przewodniczył czy program z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który miałby pomóc personelowi w więzieniach unikać błędów.

