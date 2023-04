Oburzenie w Szkocji po skazaniu na prace społeczne sprawcy gwałtu na 13-latce

Sąd w Szkocji zdecydował się na skazanie 21-letniego Seana Hogga na 270 godzin prac społecznych za gwałt na 13-latce. Orzeczenie to wzburzyło opinię publiczną. Mężczyzna nie trafi do więzienia, bo zgodnie z nowymi wytycznymi dla sędziów przestępcy poniżej 25. roku życia powinni być sądzeni łagodniej, gdyż są jeszcze niedojrzali.

21-letni obecnie Sean Hogg w 2018 roku kilkakrotnie dokonał napaści seksualnej na 13-letnią dziewczynkę, co obejmowało też gwałt. W poniedziałek sąd w Glasgow skazał go na 270 godzin prac społecznych, kuratelę sądową i wpisanie na trzy lata do rejestru przestępców seksualnych.