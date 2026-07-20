Świat Na Downing Street przytulił swoją matkę. Wzruszające wyznanie nowego premiera Wielkiej Brytanii Oprac. Justyna Sochacka |

Zmiana na Downing Street. Pierwsze słowa nowego premiera Wielkiej Brytanii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL

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Andy Burnham objął w poniedziałek urząd 59. premiera Wielkiej Brytanii. Po audiencji u króla Karola III w Pałacu Buckingham, gdzie otrzymał misję stworzenia rządu, udał się na Downing Street. Jeszcze przed wejściem do swojej nowej siedziby wygłosił pierwsze przemówienie jako premier.

Po przemówieniu Burnham został sfotografowany jak obejmuje swoję matkę Eileen, która stała obok w czasie jego wystąpienia.

Nowy brytyjski premier Andy Burnham obejmuje swoją matkę na Downing Street Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL

Burnham o chorobie ojca

Wcześniej, w wywiadzie dla "The Times", Burnham mówił, że jego ojciec, Roy, który choruje na Alzheimera, nie wie, iż jego syn obejmuje funkcję premiera.

"To rodzinne osiągnięcie… Choć on o tym nie wie, to i tak czuję, jakbyśmy osiągnęli coś razem" - powiedział Burnham.

Jak dodał, w ostatni weekend wraz z matką i braćmi odwiedził ojca w domu opieki.

Andy Burnham na Downing Street Źródło zdjęcia: Andy Rain/EPA/PAP

Zmiana premiera Wielkiej Brytanii

Burnham przejął władzę po Keirze Starmerze. Jest ósmym w brytyjskiej historii laburzystowskim szefem rządu oraz siódmym premierem Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku.

56-letni Burnham urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001-2017 był posłem z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił między innymi funkcje ministra kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda.

Od 2017 do czerwca 2026 roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją polityczną pozycję. Media nadały mu wtedy przydomek "król północy". W piątek został wybrany na nowego szefa Partii Pracy.