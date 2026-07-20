Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Na Downing Street przytulił swoją matkę. Wzruszające wyznanie nowego premiera Wielkiej Brytanii

|
Nowy brytyjski premier Andy Burnham obejmuje swoją matkę na Downing Street
Zmiana na Downing Street. Pierwsze słowa nowego premiera Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL
Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham objął swoją matkę, Eileen, na Downing Street, gdzie wygłosił swoje pierwsze przemówienie jako szef rządu. Wcześniej, w wywiadzie dla "The Times", przyznał, że jego ojciec choruje na Alzheimera i nie zdaje sobie sprawy, że jego syn obejmuje jedną z najważniejszych funkcji w kraju.

Andy Burnham objął w poniedziałek urząd 59. premiera Wielkiej Brytanii. Po audiencji u króla Karola III w Pałacu Buckingham, gdzie otrzymał misję stworzenia rządu, udał się na Downing Street. Jeszcze przed wejściem do swojej nowej siedziby wygłosił pierwsze przemówienie jako premier.

Po przemówieniu Burnham został sfotografowany jak obejmuje swoję matkę Eileen, która stała obok w czasie jego wystąpienia.

Nowy brytyjski premier Andy Burnham obejmuje swoją matkę na Downing Street
Nowy brytyjski premier Andy Burnham obejmuje swoją matkę na Downing Street
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL

Burnham o chorobie ojca

Wcześniej, w wywiadzie dla "The Times", Burnham mówił, że jego ojciec, Roy, który choruje na Alzheimera, nie wie, iż jego syn obejmuje funkcję premiera.

"To rodzinne osiągnięcie… Choć on o tym nie wie, to i tak czuję, jakbyśmy osiągnęli coś razem" - powiedział Burnham.

Jak dodał, w ostatni weekend wraz z matką i braćmi odwiedził ojca w domu opieki.

Andy Burnham na Downing Street
Andy Burnham na Downing Street
Źródło zdjęcia: Andy Rain/EPA/PAP

Zmiana premiera Wielkiej Brytanii

Burnham przejął władzę po Keirze Starmerze. Jest ósmym w brytyjskiej historii laburzystowskim szefem rządu oraz siódmym premierem Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku.

56-letni Burnham urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001-2017 był posłem z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił między innymi funkcje ministra kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda.

Od 2017 do czerwca 2026 roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją polityczną pozycję. Media nadały mu wtedy przydomek "król północy". W piątek został wybrany na nowego szefa Partii Pracy.

Źródło: BBC, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaAndy BurnhamLondyn
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
"Nie ma podstaw do badania imprezy na środowisko, w tym emisję hałasu"
WARSZAWA
Zniszczenia po burzy w gminie Osiek
Trąba powietrzna w Świętokrzyskiem. Zerwane dachy, zawalona stodoła
METEO
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Bagaż na torach. Trzy stacje metra wyłączone z ruchu
WARSZAWA
shutterstock_1622946229
Apel do rządu w sprawie kurierów popularnej platformy. "Ukrócić patologię na rynku"
BIZNES
Judit Polgar
Szachistka zostanie prezydentką? Ma jednogłośne poparcie rządzących
Świat
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Ogień przeskakuje bariery. To największy pożar w historii regionu
METEO
Burzowo
Dwa fronty nad Polską. Jest ryzyko, że utworzy się trąba powietrzna
METEO
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Jest zażalenie na oddalenie protestu w sprawie ważności referendum. Kiedy wybory?
Kraków
"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna, która już jednak nie śmieszy
"Nagrywajcie Polaków i wrzucajcie do sieci"
Zuzanna Karczewska
Anna Paluch
Zarabiają dużo, zajmują mieszkania od gminy. "Systemowy problem"
Bartłomiej Plewnia
grzyby grzybki narkolyki shutterstock_2310482019
Jad ropuchy ma leczyć depresję. Obiecujące wyniki
BIZNES
Szpital w Limanowej
Wiedzą już, co było przyczyną zatrucia przedszkolaków
Kraków
Stuu
Brytyjski sąd zdecydował w sprawie polskiego youtubera
Polska
imageTitle
Utytułowany klub na drodze Jagiellonii do Ligi Europy
EUROSPORT
Kierowca autobusu był nietrzeźwy
Kierowca autobusu był pijany. Pasażerowie czekali na drugiego
WARSZAWA
Andy Burnham
Pierwszy telefon nowego premiera. Rozmawiał z Trumpem
Świat
imageTitle
Nie pokonali jeszcze pierwszej przeszkody. Poznali już kolejnych rywali
EUROSPORT
maryland usa osiedle dom domy domki nieruchomości ameryka
Wysokie ceny domów mogą zaważyć na wyniku wyborów w USA
BIZNES
Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom (zdjęcie ilustracyjne)
Zmarł i przez kilka lat nikt tego nie zauważył. Aż do drzwi zapukał komornik
Poznań
imageTitle
Nie żyje legenda reprezentacji Anglii
EUROSPORT
Pingwiny małe z liściem
Na nas nie zrobiłby wrażenia, pingwinom zafundował kino akcji
METEO
Złotówki Pieniądze PLN
Dług Skarbu Państwa w górę. Nowe dane
BIZNES
Emil Jędrzejewski, Prokuratura
Prezes NFZ zawiadomił prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego
WARSZAWA
Samochód wjechał pod pociąg w Prostkach
Nie zatrzymał się, w jego auto uderzył pociąg
Olsztyn
Na strzelnicy ćwiczyli policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci ćwiczyli na strzelnicy. Coś uderzyło w przejeżdżające auto
Lublin
imageTitle
Wylądowali. Piłkarscy mistrzowie świata już w Hiszpanii
EUROSPORT
usa nowy jork stacja benzynowa benzyna paliwo shutterstock_2070783332
Ponad cztery dolary za galon. Amerykanie słono zapłacą za konflikt
BIZNES
Ministerstwo Zdrowia
Cztery rozporządzenia i duża ustawa. Resort zdrowia rusza z pakietem zmian
Zdrowie
samotnosc kobieta choroba shutterstock_2589144461
Ta choroba odbiera pamięć. Nawet 45 procent ryzyka można ograniczyć
Zdrowie
Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec został na peronie, pociąg z dzieckiem odjechał
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica