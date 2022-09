Liz Truss rozmawiała najpierw z Wołodymyrem Zełenskim, następnie z Joe Bidenem

"Zaprosiłem ją na Ukrainę . Podziękowałem ludziom z Wielkiej Brytanii za pomoc obronną i gospodarczą dla Ukrainy. Ważne jest, aby Wielka Brytania była gotowa do dalszego wzmacniania nas. Zwróciliśmy uwagę na gwarancje bezpieczeństwa" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski .

Zełenski: postawić sprawców przed sądem, uznać Rosję za państwo terrorystyczne

Truss przyjęła zaproszenie Zełenskiego, rozmawiała z Bidenem

Jak przekazało biuro premier Wielkiej Brytanii, Truss i Zełenski omówili działania niezbędne do tego, by odciąć fundusze napędzające machinę wojenną prezydenta Rosji Władimira Putina i potępili używanie przez niego energii jako broni. Truss podkreśliła też, że ważne jest, by szantaż Rosji nie osłabił determinacji Zachodu do zapewnienia porażki Putina na Ukrainie.