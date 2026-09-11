Świat Nowa kampania rodziny królewskiej. Niezapowiedziana obecność księżnej Kate Oprac. Maciej Wacławik |

Książę William i księżna Kate ruszyli z kampanią na rzecz zapobiegania samobójstwom Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shirlaine Forrest/PA Wire/PAP/EPA

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Celem kampanii "On Your Side", prowadzonej przez Fundację Królewską Williama i Kate, jest dodanie ludziom pewności siebie, aby mieli odwagę rozpocząć "trudne rozmowy" z przyjaciółmi, krewnymi lub współpracownikami, którzy mogą mieć problemy ze zdrowiem psychicznym i znajdować się w grupie ryzyka samobójstwa - pisze BBC.

W czwartek - w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom - książę i księżna Walii zainaugurowali kampanię w Liverpoolu, gdzie spotkali się ze sportowcami. "Naszą wizją jest, aby zapobieganie samobójstwom stało się częścią sportu tak samo ważną, jak rozgrzewka, trening i występy: czymś normalnym, praktycznym i dostępnym, a nie czymś, czym zajmujemy się tylko w sytuacjach kryzysowych" - napisano na stronie kampanii.

"On Your Side" wspierają m.in. gwiazda brytyjskiego futbolu Harry Kane, były piłkarz Alan Shearer oraz mistrzowie olimpijscy: lekkoatletka Kelly Holmes, kolarka Laura Kenny i kolarz Jason Kenny.

- Ta branża chce zrobić więcej - zapewnił brytyjski następca tronu, mówiąc o działaniach na rzecz zapobiegania samobójstwom. - Osoby związane ze sportem zdają sobie sprawę z tego, jaką rolę mogą odegrać, ale wiele z nich powiedziało nam, że potrzebują praktycznych wskazówek, jak reagować - dodał.

Według Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) w 2024 roku w Anglii i Walii doszło do 6190 samobójstw. Nadal jest to najczęstsza przyczyna zgonów mężczyzn poniżej 50. roku życia, a wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy wśród mężczyzn (17,6 na 100 000 osób) niż wśród kobiet (5,7 na 100 000).

"Niespodziewana" obecność Kate

Czwartkowe spotkanie było najważniejszym wydarzeniem z udziałem Williama po tym, jak jego młodszy brat z rodziną powrócił do Wielkiej Brytanii w sierpniu - podaje agencja Reuters. Z kolei BBC pisze o "niespodziewanym" pojawieniu się Kate u boku męża. Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że na inauguracji kampanii pojawi się tylko William.

W Polsce dorośli w kryzysie psychicznym mogą całodobowo i bezpłatnie skorzystać z Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222 oraz Telefonu Wsparcia Emocjonalnego 116 123. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka działa pod numerem 800 12 12 12.