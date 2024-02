Media: brytyjski pocisk balistyczny ponownie zawiódł. "Chlupnął do wody tuż obok"

Test przeznaczonego do przenoszenia głowic nuklearnych brytyjskiego pocisku balistycznego Trident II zakończył się niepowodzeniem, po raz drugi z rzędu - informują brytyjskie media. Pocisk został wystrzelony z pokładu okrętu podwodnego HMS Vanguard u wschodnich wybrzeży USA, a test był obserwowany osobiście przez brytyjskiego ministra obrony.

O nieudanym teście brytyjskiego pocisku balistycznego Trident II, będącego fundamentem brytyjskiego systemu odstraszania nuklearnego, jak pierwszy poinformował w środę dziennik "The Sun". Jak przekazano, test miał miejsce 30 stycznia niedaleko wybrzeży Florydy, gdy na pokładzie okrętu HMS Vanguard znajdowali się minister obrony Grant Shapps oraz dowódca Royal Navy, admirał Ben Kay.

Dziennik przekazał, że pocisk Trident II został pomyślnie wystrzelony z okrętu znajdującego się pod wodą, ale napęd pierwszego stopnia nie uruchomił się i 60-tonowy pocisk - wyposażony w atrapy głowic bojowych - wpadł do Oceanu Atlantyckiego, a następnie zatonął.

"Został wystrzelony z okrętu podwodnego, ale po prostu chlupnął do wody tuż obok (miejsca testu)" - powiadomiło cytowane źródło. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania pocisku w celu jego odzyskania. W ramach ćwiczeń pocisk miał przelecieć ponad 5 tys. km i wpaść do wody na środku Atlantyku, pomiędzy Brazylią a zachodnią częścią Afryki.

Wystrzelenie pocisku balistycznego Trident II defence.gov

Nieudany test pocisku Trident II

Ministerstwo obrony przyznało, że w trakcie testu "wystąpiła anomalia". Odnosząc się do ujawnionych informacji, rzecznik ministerstwa obrony oświadczył: "Test potwierdził skuteczność brytyjskiego odstraszania nuklearnego, do którego mamy absolutne zaufanie. Podczas testu wystąpiła anomalia. Ze względów bezpieczeństwa narodowego nie możemy podać dalszych informacji na ten temat, jednak jesteśmy przekonani, że anomalia była specyficzna dla zdarzenia, a zatem nie ma wpływu na niezawodność całego systemu rakietowego Trident i (naszych) zapasów".

Jak powiadomił "The Sun", uważa się, że nieudana próba mogła wynikać z faktu, że było to wystrzelenie testowe, a przedsięwzięcie zakończyłoby się sukcesem, gdyby pocisk był wyposażony w prawdziwą, bojową głowicę nuklearną. "Guardian" nazywa jednak ten nieudany test "zawstydzającym" i "budzącym pytania o brytyjską zdolność odstraszania nuklearnego". "To wysoce zawstydzające zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i amerykańskiego producenta pocisków Trident", wtóruje mu BBC.

Media zauważają zarazem, że był to drugi z rzędu nieudany test brytyjskiego pocisku Trident II. W czerwcu 2016 roku Trident II został wystrzelony z HMS Vengeance, a jego rakiety nośne pomyślnie się odpaliły. Chwilę później pocisk zboczył jednak z kursu, podobno w kierunku USA, i automatycznie uległ samozniszczeniu. Tego typu testy nie są przeprowadzane częściej głównie ze względu na ich wysoki koszt. Cena samego pocisku Trident II to równowartość ok. 85 mln zł. W sumie Wielka Brytania 12 razy wystrzeliła pociski Trident II, odkąd broń ta weszła w 1994 roku do służby w Royal Navy.

Odstraszanie nuklearne

System Trident składa się z czterech stacjonujących na stałe w Szkocji okrętów podwodnych klasy Vanguard, z których każdy ma na pokładzie osiem pocisków Trident II uzbrojonych w głowice nuklearne o zasięgu do 12 tys. kilometrów. W każdym momencie przynajmniej jeden z okrętów znajduje się na patrolu, stanowiąc realną groźbę odpowiedzi nuklearnej w razie ataku na Wielką Brytanię. Na pokładzie każdego z okrętów znajduje się list od aktualnego szefa rządu Wielkiej Brytanii z instrukcjami, co należy zrobić w razie ataku na Londyn i zniszczenia brytyjskiego parlamentu, kancelarii premiera na Downing Street 10 i braku łączności z przedstawicielami władzy. Wielka Brytania prowadzi obecnie program budowy nowych atomowych okrętów podwodnych klasy Dreadnought, które mają zastąpić okręty Vanguard w roli nosicieli rakiet balistycznych Trident i utrzymać w ten sposób dotychczasowy potencjał odstraszania nuklearnego. Pierwszy nowy okręt podwodny tej klasy, również przenoszący pociski Trident II, ma wejść do służby krótko po roku 2030. Wielka Brytania jest jednym z dziewięciu krajów posiadających broń nuklearną, obok Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji, Chin, Indii, Pakistanu, Izraela i Korei Północnej.

Autorka/Autor:mm

Źródło: BBC, The Sun, Guardian, PAP, tvn24.pl