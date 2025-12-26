Logo strona główna
Świat

Zaprosili go do siebie na Boże Narodzenie. Został na 45 lat

pukanie do drzwi shutterstock_2123753924
Wojciechowska: nie dla każdego są to ciepłe i dobre święta
Para młodych Brytyjczyków w Boże Narodzenie 1975 roku przyjęła pod swój dach niespodziewanego gościa, który został już z nią na zawsze. Pół wieku później BBC opisuje historię przyjaźni, która wyciska łzy z oczu.

Do domu opieki trafił jako ośmioletnie dziecko. W kryzysie bezdomności był od 15. roku życia. Żył, podejmując się różnych prac dorywczych. Rob i Dianne Parsonsowie zapamiętali, że gdy 23 grudnia 1975 roku zapukał do drzwi ich domu w Cardiff, w prawej ręce miał worek na śmieci ze swoim dobytkiem, a w lewej - mrożonego kurczaka.

Portal BBC przedstawił historię Ronniego Lockwooda, rozmawiając z Parsonsami dokładnie pół wieku po tamtym spotkaniu.

- Zapytałem: "Ronnie, co z tym kurczakiem?". Odpowiedział: "Ktoś mi go dał na Boże Narodzenie" - wspomina 77-letni Rob Parsons w rozmowie z brytyjskim publicznym nadawcą. - Wtedy wypowiedziałem dwa słowa, które zmieniły życie nas wszystkich. Nie jestem do końca pewien, dlaczego to zrobiłem. Powiedziałem: "Wejdź" (ang. come in) - dodaje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Co się zadziało, że młodzi ludzie stali się bezdomnymi? My się zadzialiśmy"

"Co się zadziało, że młodzi ludzie stali się bezdomnymi? My się zadzialiśmy"

Polska
35 min
"Noclegownia? To był hardkor, to mi siadło na psychikę". Młodych bezdomnych stale przybywa

"Noclegownia? To był hardkor, to mi siadło na psychikę". Młodych bezdomnych stale przybywa

TVN24+ Originals

Niespodziewany gość został na 45 lat

Parsonsowi zdarzało się spotykać Lockwooda na lekcjach religii, gdy obaj byli chłopcami. Pewnego razu Parsons usłyszał, że ma być miły dla kolegi, który jest "trochę inny". Gdy zaprosił mężczyznę w spektrum autyzmu do swojego domu, wraz z żoną poprosił bliskich o podarowanie mu prezentów świątecznych, aby poczuł się jak najlepiej.

- Siedział przy świątecznym stole, otwierał te prezenty i płakał, bo nigdy nie zaznał takiego uczucia miłości - powiedziała Dianne Parsons w rozmowie z BBC. Para planowała pozwolić gościowi zostać do dnia po Bożym Narodzeniu, ale kiedy ten dzień nadszedł, nie mogli się zdecydować na pozostawienie go samemu sobie i zwrócili się o radę do władz.

Ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności miał poinformować parę, że Lockwood potrzebuje adresu, aby znaleźć pracę, ale "aby uzyskać adres, trzeba mieć pracę". Mężczyzna został w domu Parsonsów na kolejne 45 lat, aż do swojej śmierci. Był z nimi, kiedy na świat przychodziły ich dzieci, i gdy sami mieli problemy, mierząc się z kryzysami w swoim związku.

"Będziemy razem na zawsze"

Parsonsowie twierdzą, że w ciągu kilku dekad tylko raz rozważali pomoc przyjacielowi w podjęciu samodzielnego życia. Kilka lat po tym, jak się wprowadził, zaproponowali mu wynajęcie mieszkania w pobliżu. Mężczyzna zareagował pytaniem, które padało z jego ust wielokrotnie, a które według pary było bolesnym wspomnieniem czasu spędzonego w szkole specjalnej: - Czy zrobiłem coś złego?

Kilka dni później Lockwood zapytał Parsonsów, czy są przyjaciółmi i czy będą razem na zawsze. - Nastała chwila ciszy, prawdopodobnie zbyt długa, spojrzałem na Di i powiedziałem: "Tak, Ronnie, będziemy razem na zawsze" - wspomina Rob Parsons. 

Ronnie Lockwood miał swoje codzienne rytuały, takie jak poranne rozpakowywanie zmywarki. Domownicy za każdym razem udawali zaskoczenie, by nie sprawić przykrości przyjacielowi. - Robiliśmy tak przez 45 lat - zaśmiał się Parsons w rozmowie z BBC.

Mimo trudności z pisaniem i czytaniem codziennie kupował gazetę "South Wales Echo". Podjął pracę. A znaczną część wolnego czasu spędzał w pobliskim kościele, zbierając datki dla osób w kryzysie bezdomności. Dianne Parsons zapamiętała dzień, w którym wrócił do domu bez butów. Kiedy zapytała, co się z nimi stało, odpowiedział, że potrzebowała ich osoba, która nie ma domu. - To był właśnie taki człowiek. Był niesamowity - wspomina para. 

"Wzbogacił nasze życie na wiele sposobów"

Lockwood pomagał w domu, gdy Dianne Parsons ciężko zachorowała, a męża nie było w domu. Para przyznaje, że nie zawsze było łatwo, gdyż ich przyjaciel był "miły, ale i frustrujący". - Czasami byłam jego matką, czasami pracownikiem socjalnym, a czasami opiekunem - wspomina Dianne Parsons. - Ale Ronnie wzbogacił nasze życie na wiele sposobów - dodaje jej mąż.

Ronnie Lockwood zmarł w wyniku udaru mózgu w 2020 roku. Miał 75 lat. Parsonsowie otrzymali wówczas co najmniej 100 kartek z kondolencjami, w tym od profesorów Uniwersytetu Oksfordzkiego, polityków i bezrobotnych. Z czasem bowiem o Ronniem zaczęły pisać brytyjskie media, jego historia stała się znana. Na jego cześć nowy budynek centrum opieki zdrowotnej w Cardiff nazwano Lockwood House. Po ukończeniu budowy konieczna okazała się renowacja starego budynku.

- Potrzebowali niemal dokładnie tej samej kwoty, którą Ronnie pozostawił w testamencie - zauważył Rob Parsons. - W rezultacie to mężczyzna w kryzysie bezdomności zapewnił nam wszystkim dach nad głową. Czy to nie niesamowite? Myślę, że tak miało być - dodała Dianne Parsons.

"Masz 18 lat, więc radź sobie sam". Bezdomność młodych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Masz 18 lat, więc radź sobie sam". Bezdomność młodych

Alicja Glinianowicz

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wielka BrytaniaWalia
