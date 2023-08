"Nieprzyjemny zapach" w banku. Jedna osoba trafiła do szpitala

Jedna osoba trafiła do szpitala po tym, jak brytyjskie służby zostały powiadomione o "złym samopoczuciu wielu osób" przebywających w banku w środkowej Anglii. Miały się one skarżyć m.in. na "nieprzyjemny zapach".

Służby ratunkowe zostały wezwane do banku w mieście Nuneaton na wschód od Birmingham we wtorek tuż przed godziną 12:30, w związku ze "złym samopoczuciu wielu osób" przebywających w budynku. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, "dziesięć osób skarżyło się na złe samopoczucie". Jedna z nich została przewieziona do miejscowego szpitala w "stanie stabilnym", pozostałe zostały przebadane na miejscu - podało pogotowie ratunkowe regionu West Midlands w komunikacie na swojej stronie.