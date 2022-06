Jej zmagania z rakiem poruszyły miliony. Hołd zmarłej Deborah James złożyli książę William i księżna Kate

James zyskała duży rozgłos dzięki bezpośredniości i swobodzie, z jakimi wypowiadała się na temat nowotworu. Brytyjka, która wcześniej pracowała jako nauczycielka, wykorzystała swoją popularność do szerzenia wiedzy o raku i jego profilaktyce. Pisała na ten temat dla tabloidu "The Sun", a także na swoim blogu oraz profilu na Instagramie. Prowadziła też emitowany w BBC podcast "Me and the Big C", w którym opowiadała o swoich zmaganiach z chorobą.