Wielka Brytania nie wyklucza zredukowania kontyngentu w Afganistanie

Pentagon poinformował we wtorek, że prezydent Donald Trump do połowy stycznia zamierza znacząco - z 4500 do 2500 - zredukować liczbę sił amerykańskich w Afganistanie.

- Częścią prowadzonego przeglądu obrony jest to, jak Wielka Brytania może być bardziej niezależna. Jak możemy się uzupełniać na całym świecie. Tak, by jeśli ten czy inny rząd się wycofa, a my zdecydujemy, że chcemy zostać dłużej, moglibyśmy to zrobić. W tej chwili, jeśli Stany Zjednoczone jednostronnie wycofają się z niektórych z tych krajów, jest to wyzwaniem - przyznał Wallace.