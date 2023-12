"Po prostu ją dźgnijmy, będzie zabawniej". Nastolatkowie winni zabójstwa 16-latki, sąd ujawnił plan zbrodni

Ława przysięgłych sądu koronnego w Manchesterze uznała dwoje nastolatków winnymi morderstwa 16-letniej Brianny Ghey. W połowie lutego młodą Brytyjkę znaleziono na ścieżce w parku Linear Park w Culcheth. Dziewczyna zmarła na miejscu. Zabezpieczone przez śledczych dowody wskazują, że jej zabójstwo było skrzętnie zaplanowane.

Decyzją ławy przysięgłych sądu koronnego w Manchesterze w środę dwoje nastolatków zostało uznanych winnymi zabójstwa 16-letniej Brianny Ghey - podało ABC News. 11 lutego w godzinach popołudniowych ranna Brytyjka została znaleziona na ścieżce w Linear Park w Culcheth niedaleko Manchesteru. Łącznie zadano jej 28 ran kłutych. Dziewczyna wykrwawiła się na miejscu. Bezpośrednio po tragedii policja określiła atak jako "naprawdę okropny". Wieczorem następnego dnia pod zarzutem morderstwa Ghey aresztowano 15-letniego chłopaka i 15-letnią dziewczynę. W środę oboje zostali uznani winnymi zbrodni.

Ich personalia nie zostały ujawnione, identyfikowani są jedynie jako X i Y. Obecnie oboje mają po 16 lat - wskazał portal ABC News. Każde z nich zaprzecza swojego udziału w zbrodni. Ogłoszenie wymiaru kary dla nastolatków zaplanowane jest na styczeń, jednak zgodnie z zapowiedzią orzekającej w ich sprawie sędzi, "obowiązkowo" zostaną skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tym, co pozostaje niepewne, jest okres po jakim będą mogli ubiegać się o przedterminowe zwolnienie.

Nastolatkowie uznani winnymi zabójstwa Brianny Ghey

Jak opisuje ABC News, w trakcie czterotygodniowego procesu na jaw wyszła współdzielona przez dziewczynę X i chłopaka Y fascynacja przemocą, torturami i seryjnymi mordercami. Szczegółów na ten temat dostarczyły m.in. zabezpieczone przez śledczych wiadomości tekstowe, jakie nastolatkowie między sobą wymieniali. Choć początkowo podejrzewano, iż morderstwo Ghey mogło być motywowane nienawiścią i faktem, iż ofiara identyfikowała się jako osoba transpłciowa, w późniejszym czasie policja uznała, że rówieśnicy zamordowali 16-latkę z powodu "pragnienia zabijania". - To było bezsensowne morderstwo popełnione przez dwójkę nastolatków mających obsesję na punkcie morderstwa – ocenił, cytowany przez ABC News, starszy oficer śledczy policji w Cheshire Nigel Parr.

Analiza korespondencji nastolatków X i Y wykazała, że Ghey nie była ich pierwotnym celem. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku spekulowali na temat zabójstwa czterech innych rówieśników. O 16-letniej Briannie w konwersacji pierwszy raz wspomnieli miesiąc później – poinformował The Guardian, na łamach którego opisano fragmenty konwersacji X i Y. W jednej z tych rozmów X stwierdziła, że ma "obsesję" na punkcie rówieśniczki - relacjonuje brytyjski portal, dodając, że z ustaleń policji wynika, iż dziewczęta zaprzyjaźniły się ze sobą niedługo wcześniej. Początek ich znajomości miało dać skomplementowanie przez Ghey makijażu X.

16-letnia Brianna Ghey została zamordowana w parku Linear Park w Culcheth Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Jak wskazują wiadomości, już 23 stycznia X podjęła pierwszą próbę zabicia koleżanki, podając jej nadmierne ilości tabletek. "Dałam jej dziś trochę (tabletek – red.). Powinny wystarczyć do zabicia (Brianny)... ale nie umarła" - relacjonowała nastolatkowi Y dziewczyna X. Jak przyznała przed sądem matka zamordowanej, w czasie zbliżonym do momentu wysłania przez X wiadomości Brianna mocno się rozchorowała. 16-latka miała wówczas zwymiotować czymś, co matka początkowo wzięła za winogrona. Obecnie podejrzewa ona jednak, iż mogły to być wspomniane w korespondencji X i Y tabletki - opisał Guardian.

W kolejnej z przytoczonych przez brytyjski portal wiadomości nastolatek Y miał zasugerować dziewczynie X, by podczas kolejnej próby morderstwa dodała do milkshake’a Ghey wodorotlenek sodu. Z konwersacji wynika również, że nastolatkowie rozważali zabicie rówieśniczki przy pomocy kokainy. Odrzucili jednak ten pomysł ze względu na wysokie koszty jego realizacji. "Po prostu ją dźgnijmy, tak będzie zabawniej" - napisała później X.

Plan zabicia Brianny Ghey

3 lutego dziewczyna X przesłała chłopakowi Y zdjęcie ręcznie przez nią sporządzonego szczegółowego planu zabójstwa Brianny Ghey. "Sobota 11 lutego 2023 r. Ofiara: Brianna Ghey" - dodała w wiadomości zawierającej fotografię. Zgodnie z treścią rozpiski, w dzień planowanego morderstwa nastolatkowie mieli spotkać się ze sobą o 13. Następnie mieli oni "poczekać aż Brianna wysiądzie z autobusu" i "we trójkę pójść do parku" Linear Park w Culcheth. "Pójdziemy w rejon rur/tuneli. Ja mówię słowo klucz do (Y). On dźga ją w plecy, ja dźgam ją w brzuch. (Y) przeciąga ciało w (ustalony – red.) obszar. Oboje zasypujemy je kłodami itp." - napisała w przesłanym Y planie X. Choć nie jest jasne, czy oboje dźgnęli ofiarę, sposób, w jaki Brianna Ghey została zabita, niemal w całości odpowiadał spisanym przez X założeniom - ocenia Guardian.

Nastolatkom nie udało się przenieść ciała ofiary w rejon biegnącej przez park starej linii kolejowej, który najpewniej jest miejscem, gdzie planowali porzucić zwłoki, bo zostali zauważeni przez przechodniów. Wiadomości wskazują jednak, że oboje byli przygotowani na ewentualność ucieczki. "Na wszelki wypadek pamiętaj o założeniu ubrań i butów, w których możesz biegać" - napisała Y do X, planując morderstwo.

Zamordowana 16-letnia Brianna Ghey Cheshire Police

Wieczór po zabójstwie oboje zostali zatrzymani. Jeszcze przed tym, gdy X dowiedziała się, że jej matka rozmawiała z policją, dziewczyna przestrzegła sms-owo Y, by ten "upewnił się", że jego zeznania "będą się zgadzać" z tym, co wcześniej ustalili. Już na komendzie X zeznała dokładnie to, co przypomniała w wiadomości Y – informuje The Guardian, dodając, że Y nie powtórzył tej samej wersji. Od początku obwinił za całą zbrodnię X. W późniejszym czasie X zmieniła swoją wersję wydarzeń, stwierdzając, że to Y jest winny morderstwa.

Autor:jdw//am

Źródło: ABC News, The Guardian, TVN24.pl