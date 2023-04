Śmiertelnie dźgnął młodego Polaka w Wielkiej Brytanii. Nastolatek skazany

Nastoletni Brytyjczyk został uznany za winnego zabójstwa 14-letniego chłopca z Polski. Sprawca przekonywał, że wyciągnął nóż dopiero, gdy został uderzony, kopnięty i przygnieciony do ziemi, ale jak wykazała prokuratura, było to kłamstwem.

Sprawca, który przyznał się, że "dla bezpieczeństwa" wziął ze sobą nóż do przygotowywania steków, mówił, że wyciągnął go dopiero, gdy został uderzony, kopnięty i przygnieciony do ziemi, ale jak wykazała prokuratura, było to kłamstwem.