Największy brytyjski port towarowy zakorkowany. Kontenerowce przekierowane do innych portów

Największy brytyjski port towarowy w Felixstowe został zakorkowany w związku z rosnącym na świecie popytem na towary i brakiem kierowców ciężarówek w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu duńska firma Maersk, największy na świecie operator żeglugi kontenerowej poinformowała, że przekierowuje jeden statek o pojemności 80 tys. ton tygodniowo do innych portów w Europie, głównie do Rotterdamu w Holandii.

Kolejki kontenerów w brytyjskim porcie

Jak poinformowały w środę władze portu, na odebranie czeka obecnie 50 tys. kontenerów. "To nie port w Felixstowe blokuje łańcuchy dostaw, to łańcuchy dostaw blokują port w Felixstowe" - oświadczyły władze, dodając, że sytuacja jest "podobna we wszystkich głównych portach brytyjskich".

W Felixstowe średni czas pomiędzy wyładowaniem kontenerów ze statku a zabraniem ich przez ciężarówki wydłużył się do 10 dni, choć normalnie trwa to 3-5 dni, zaś duże statki muszą czekać do siedmiu dni na to, by wpłynąć do portu i rozładować kontenery.

Maersk przekierowuje statki do innych portów

Z tego powodu duńska firma Maersk, największy na świecie operator żeglugi kontenerowej poinformowała, że przekierowuje jeden statek o pojemności 80 tys. ton tygodniowo z Felixstowe do innych portów w Europie, głównie do Rotterdamu w Holandii, gdzie jest on rozładowywany, a następnie mniejsze statki transportują kontenery do innych, mniejszych brytyjskich portów.

Maersk wprawdzie zaznaczył, że problem nie dotyczy tylko Wielkiej Brytanii, ale wskazał, że Felixstowe jest jednym z dwóch-trzech portów, gdzie jest on obecnie najpoważniejszy. W Wielkiej Brytanii dodatkowym czynnikiem utrudniającym sytuację jest geografia, bo ponad 90 proc. całego importu towarów trafia do niej drogą morską.

W Wielkiej Brytanii brakuje kierowców ciężarówek

Przekierowywanie statków do innych portów jest jednak rozwiązaniem tymczasowym. Jak się szacuje, w Wielkiej Brytanii brakuje ok. 100 tys. kierowców ciężarówek. Złożyło się na to kilka przyczyn, w tym przede wszystkim pandemia i brexit. Brytyjski rząd, próbując opanować kryzys, ogłosił niespełna dwa tygodnie temu, że wyda kilkumiesięczne wizy dla 5000 zagranicznych kierowców ciężarówek. Ale na razie plan zażegnania kryzysu w ten sposób nie bardzo wychodzi.

Przewodniczący Partii Konserwatywnej Oliver Dowden przyznał w środę w Sky News, że zagraniczni kierowcy złożyli do tej pory 300 wniosków wizowych, z czego pozytywnie rozpatrzono na razie zaledwie 20. Zapewnił jednak, że sytuacja w portach się poprawia i Brytyjczycy będą mogli normalnie kupować prezenty świąteczne. Przedstawiciele sektora transportu i spedycji radzą jednak, by zakupy świąteczne planować z wyprzedzeniem.

