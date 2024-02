Brytyjski MSZ wezwał rosyjskich dyplomatów, rząd Sancheza żąda wyjaśnień w sprawie śmierci Nawalnego

"Władze uwięziły go na podstawie sfabrykowanych zarzutów, otruły zakazanym środkiem paralityczno-drgawkowym i wysłały do arktycznej kolonii karnej. Nikt nie powinien wątpić w brutalny charakter rosyjskiego systemu" – podkreśliło biuro prasowe MSZ w Londynie.

Rząd Sancheza żąda od Rosji wyjaśnienia śmierci Nawalnego

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez , w oświadczeniu zawierającym kondolencje dla bliskich zmarłego, napisał w serwisie X (dawniej Twitter), że za zgonem Nawalnego stoi Putin, który przyczynił się do aresztowania aktywisty.

“Został on niesprawiedliwie osadzony w więzieniu przez reżim Putina za swoje działania na rzecz praw człowieka i demokracji” - ocenił premier Sanchez. Dodał, że przekazywane przez niego kondolencje adresowane są nie tylko do rodziny i przyjaciół Nawalnego, ale również “do tych osób w Rosji, które bronią zasad demokratycznych, płacąc za to najwyższą cenę".