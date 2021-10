Morderstwo Sarah Everard w Wielkiej Brytanii. Premier Boris Johnson apeluje o zaufanie do policji

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaapelował w piątek o zaufanie do policji, odnosząc się do sprawy byłego policjanta skazanego na dożywocie za gwałt i zabójstwo 33-letniej Sarah Everard. Jednocześnie przyznał, że istnieją problemy w zwalczaniu przemocy w stosunku do kobiet.

Boris Johnson: wierzę w policję

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapytany o to, czy nadal ma zaufanie do londyńskiej policji metropolitalnej, odparł, że tak i podkreślił, że setki tysięcy funkcjonariuszy czuje obrzydzenie z powodu czynu Couzensa. - Myślę, że są setki tysięcy policjantów w całym kraju, którzy tak samo jak ja, są absolutnie poruszeni tym, co się stało, przerażającym zabójstwem Sarah Everard przez policjanta - powiedział. - I chcę żeby było jasne, i do czego naprawdę nakłaniałbym opinię publiczną, wierzę w policję - zapewnił.