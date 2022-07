Ministrowie odchodzą z rządu Borisa Johnsona

"Opinia publiczna słusznie oczekuje, że rząd będzie prowadzony w sposób właściwy, kompetentny i poważny" - napisał Sunak, informując o swym odejściu. "Wiem, że to może być moja ostatnia praca w ministerstwie, ale wierzę, że te standardy są warte tego, by o nie walczyć i dlatego rezygnuję" - dodał.

Rezygnację ministrów poprzedził skandal obyczajowy w Partii Konserwatywnej. Premier Boris Johnson przeprosił we wtorek za to, że mimo wiedzy o skardze na niewłaściwe zachowanie deputowanego Chrisa Pinchera zdecydował się, by mianować go na funkcję zastępcy whipa konserwatystów, czyli parlamentarzysty dbającego o dyscyplinę klubową.