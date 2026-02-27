Logo strona główna
Świat

Epstein wwoził kobiety przez bazy Królewskich Sił Powietrznych? Sprawdzają zapisy lotów

Jeffrey Epstein
Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok
Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN
Brytyjskie ministerstwo obrony przegląda archiwalne zapisy lotów, żeby zbadać, czy Jeffrey Epstein wwoził młode kobiety do Wielkiej Brytanii przez bazy Królewskich Sił Powietrznych - przekazał rzecznik resortu.

"Minister obrony nakazał przegląd wszystkich dokumentów, które ministerstwo może posiadać w związku z lotami Epsteina do baz Królewskich Sił Powietrznych (RAF), aby zapewnić, że wszelkie informacje dotyczące przestępstw Epsteina zostaną ujawnione i przekazane odpowiednim organom. Ministerstwo obrony będzie wspierać wszelkie cywilne dochodzenia policyjne. Nasze myśli są z wszystkimi ofiarami ohydnych przestępstw Epsteina" - napisał w komunikacie rzecznik brytyjskiego resortu obrony.

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
Źródło: Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis via Getty Images

Sprawę lotów Epsteina bada też policja

Prywatne samoloty mogą lądować w bazach wojskowych na zasadach komercyjnych i po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile nie zakłóca to normalnej aktywności wojskowej.

Brytyjska policja już sprawdza, czy Jeffrey Epstein - nieżyjący już amerykański finansista i przestępca seksualny - wwoził do Wielkiej Brytanii młode kobiety na pokładzie prywatnych samolotów, które lądowały na cywilnych lotniskach.

Nakaz sprawdzenia zapisów lądowań prywatnych samolotów w bazach Królewskich Sił Powietrznych został wydany kilka dni po tym, gdy były premier Gordon Brown ocenił, iż państwo brytyjskie, zezwalając na lądowanie samolotu Epsteina w bazach wojskowych, mogło ułatwić mu popełnienie przestępstw.

Brown zwrócił uwagę w szczególności na lot z grudnia 2000 roku, gdy samolot Gulfstream wylądował w bazie lotniczej w Norfolk, a następnie Epstein udał się wraz z ówczesnym księciem Andrzejem do królewskiej posiadłości Sandringham.

Zatrzymanie byłego księcia Andrzeja

Były książę i młodszy brat króla Karola III - Andrew Mountbatten-Windsor - został w ubiegłym tygodniu aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, po czym wypuszczony bez postawienia zarzutów na czas dalszego dochodzenia.

Aresztowanie ma związek z podejrzeniami, że w czasie gdy pełnił rolę specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii do spraw handlu, przekazywał Epsteinowi poufne informacje. Niezależnie od tego istnieją podejrzenia, że korzystał on także z usług młodych kobiet dostarczanych przez Epsteina swoim wpływowym znajomym. Były książę konsekwentnie temu zaprzecza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
"Napalony Andy" się doigrał. "Najkrócej można to wyrazić jednym zdaniem"
Marcin Złotkowski
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"
Książę Andrzej
Związki byłego księcia z Epsteinem. Policja zapowiada kolejne działania

Andrew Mountbatten-Windsor oraz były laburzystowski minister, były komisarz UE i były ambasador w USA Peter Mandelson to dwa najgłośniejsze w Wielkiej Brytanii nazwiska uwikłane w aferę Epsteina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lord Peter Mandelson opuszcza swój dom, 21 lutego 2026
Lord Peter Mandelson aresztowany
Peter Mandelson
"Facet, który zna wszystkich". Przez Epsteina upada "książę ciemności"
Marcin Złotkowski
Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Policja dostała informacje od Spikera Izby Gmin. Były minister planował wylot z kraju?

Amerykański finansista utrzymywał szerokie kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 roku został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Opracowała Justyna Sochacka/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis via Getty Images

Jeffrey EpsteinWielka BrytaniaUSA
