Wysłali dane afgańskich tłumaczy. Brytyjski resort przeprasza

Ministerstwo obrony w Londynie wszczęło dochodzenia w sprawie wysłania danych około 250 afgańskich tłumaczy, którzy starali się o przeniesienie do Wielkiej Brytanii. Część z nich nadal pozostaje w Afganistanie. "Ten błąd może kosztować życie".

BBC podała, że brytyjski resort obrony przeprosił za zaistniałą sytuację. Szef ministerstwa Ben Wallace powiedział, że jest mu przykro i że zostało wszczęte dochodzenie. W komunikacie resortu poinformowano, że w "e-mailu wysłanym przez zespół do spraw programu relokacji i pomocy Afgańczykom (ARAP) do tłumaczy, którzy ciągle pozostają w Afganistanie lub zdołali przedostać się do innych krajów, omyłkowo pozostawiono widoczne wszystkie adresy e-mailowe i nazwiska odbiorców".