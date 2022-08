Brytyjski resort obrony: tempo rosyjskiej kampanii spowolniło z powodu zaciekłego ukraińskiego oporu

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w codziennej aktualizacji wywiadowczej, dotyczącej sytuacji w Ukrainie, że ttempo rosyjskiej kampanii na Ukrainie zwolniło. "Nie dlatego, by zmniejszyć liczbę ofiar cywilnych, jak twierdzi minister obrony Siergiej Szojgu, lecz z powodu zaciekłego oporu ukraińskiego" - przekazał resort.

"24 sierpnia 2022 r. rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu powiedział Szanghajskiej Organizacji Współpracy, że Rosja celowo zwalnia tempo kampanii wojennej na Ukrainie , kierując się potrzebą zmniejszenia liczby ofiar cywilnych. Jest to prawie na pewno celowa dezinformacja" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu obrony.

"Rosyjska ofensywa utknęła w martwym punkcie z powodu słabych wyników rosyjskich wojsk i zaciekłego ukraińskiego oporu. Pod rozkazami Szojgu siły działające na Ukrainie wielokrotnie nie dotrzymywały zaplanowanych terminów operacyjnych. Jest bardzo prawdopodobne, że Szojgu i prezydent Putin zwolnili co najmniej sześciu generałów za to, że nie posuwali się wystarczająco szybko do przodu" - dodano.