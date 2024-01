Minister zrezygnował, bo nie stać go było na raty kredytu. Wywołał oburzenie

George Freeman z brytyjskiej Partii Konserwatywnej stwierdził, że zrezygnował ze stanowiska ministra w rządzie Rishiego Sunaka z powodów finansowych. Przekazał, że z ministerialną pensją nie było go stać na raty zaciągniętego kredytu hipotetycznego. Jego słowa zbulwersowały wielu Brytyjczyków.

George Freeman zrezygnował ze stanowiska ministra ds. nauki, innowacji i technologii w rządzie Rishiego Sunaka w listopadzie 2023 roku. W ostatni piątek 56-letni poseł Partii Konserwatywnej wyjaśnił na swoim bloku powody odejścia z rządu. Jak wskazał, "z pensją ministerialną po prostu nie stać go" na miesięczne raty kredytu hipotetycznego, które wzrosły z 800 do 2 tysięcy funtów miesięcznie (równowartość ok. 10 tys. zł - red.).