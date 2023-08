Brytyjski minister obrony zrezygnował z funkcji

Ben Wallace zrezygnował z funkcji ministra obrony Wielkiej Brytanii. Poinformował o tym w liście do premiera Rishiego Sunaka, w którym zapewnił jednocześnie o "trwającym wsparciu" dla brytyjskiego rządu. Jak podaje Sky News, nowym szefem resortu obrony ma zostać Grant Shapps.

Reuters przypomina, że już w zeszłym miesiącu zapowiadał, że zrezygnuje z funkcji ministra, a po zakończeniu kadencji również posła, by "podążać za nowymi możliwościami".

W liście skierowanym do premiera Sunaka napisał, że resort obrony "wrócił na ścieżkę bycia w światowej klasie i zatrudniania światowej klasy ludzi".

"Wiem, że się ze mną zgadzasz, że nie możemy wrócić do czasów, kiedy finansowanie ministerstwa obrony było traktowane jako uznaniowy wydatek, a oszczędności były osiągane poprzez wydrążanie go" - napisał do premiera. "Naprawdę uważam, że w ciągu następnej dekady świat stanie się bardziej niepewny i niestabilny. Obaj podzielamy przekonanie, że teraz jest czas na inwestycje" - dodał. Zapewnił Sunaka, że nadal będzie wspierał jego rząd.