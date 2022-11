Przerzuciła przez płot butelkę z listem. Prośba o pomoc trafiła do dziennikarzy

Migranci proszą o pomoc

Kryzys w ośrodku dla migrantów w Manston

Brytyjskie media informują, że sytuacja w znajdującym się w hrabstwie Kent na południu Anglii centrum recepcyjnym Mantson jest coraz cięższa. Ośrodek od kilku tygodni jest przepełniony. Jak podaje BBC, w przeznaczonym dla maksymalnie 1,6 tys. osób centrum przebywa obecnie ponad 4 tys. ludzi. Anonimowy mężczyzna, który opuścił ośrodek po 24 dniach, przekazał portalowi, że służby i personel traktują migrantów "jak zwierzęta". Z jego relacji wynika, że ludzie są zmuszani do spania na podłodze, odmawia się im wychodzenia do toalety, prysznica czy wychodzenia na zewnątrz.

Manston, była baza wojskowa, w lutym została przekształcona w centrum dla migrantów, którzy dopiero co dobili łodziami do angielskiego wybrzeża. Teoretycznie przybysze powinni spędzać tam maksymalnie kilka dni, aby przejść kontrolę tożsamości i bezpieczeństwa, a potem zostać przetransportowani do specjalnych hoteli. Ale ze względu na panujący w ośrodku chaos procedury trwają znacznie dłużej. Sytuacja zaogniła się w miniony weekend, gdy do Manston przywieziono ponad 700 migrantów z Dover, gdzie doszło do nieudanej próby zamachu. We wtorek brytyjski minister ds. migracji, Robert Jenrick, zapewnił, że w bieżącym tygodniu liczba osób przebywających w Manston będzie stopniowo spadać.