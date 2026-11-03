Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Owieczka jadła frytki. Pod fotelem policja znalazła narkotyki

|
Na tylnym siedzeniu znaleziono jagnię
Policja na ulicach Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: Maciej Woroch
Źródło zdj. gł.: Police Scotland
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Gdy policjanci zatrzymali auto na autostradzie w Glasgow, ich uwagę zwróciła mała owca jedząca frytki na tylnym siedzeniu. Chwilę później kontrola przybrała znacznie poważniejszy obrót. Pod fotelem pasażera funkcjonariusze znaleźli kokainę i heroinę warte łącznie kilkanaście tysięcy funtów.

56-letni John McNeil był pasażerem pojazdu prowadzonego przez Lindsey Sangster, który 22 kwietnia 2023 roku został zatrzymany przez policję na autostradzie M74 w Glasgow. Na tylnym siedzeniu znajdowała się mała owca. Funkcjonariusz relacjonował przed sądem: - Zapytałem Sangster, skąd wzięło się to zwierzę, na co McNeil odparł, że ​​jest praktykantką w zawodzie pasterki.

Prokurator Julianna Keenan zapytała policjanta, czy istnieją na to jakiekolwiek dowody, na co ten odpowiedział: - Nie. W tamtym momencie jagnię jadło frytki z torebki pozostawionej na tylnym siedzeniu. Nie było tam żadnych butelek do karmienia zwierząt.

Na tylnym siedzeniu znaleziono jagnię
Na tylnym siedzeniu znaleziono jagnię
Źródło zdjęcia: Police Scotland

Później pod przednim fotelem pasażera w samochodzie marki Volkswagen Golf policjanci znaleźli woreczki z narkotykami. Policyjny pies odnalazł dwie torby, w których znajdowała się kokaina o wartości ponad 4,5 tysiąca funtów oraz heroina o wartości ponad 10 tysięcy funtów.

W dokumencie dowodowym Keenan stwierdziła, że okoliczności sprawy wskazują na handel kokainą i heroiną, ponieważ ilość zabezpieczonych substancji była zbyt duża, by mogła być przeznaczona do użytku osobistego.

Cofnięte oskarżenie o kradzież owieczki

Oskarżenie o kradzież zwierzęcia zostało wycofane przez prokuraturę w trakcie procesu, ponieważ w tamtym czasie nie odnotowano zgłoszenia o kradzieży zwierzęcia. W swoich zeznaniach McNeil powiedział przysięgłym, że ma doświadczenie w pracy ze zwierzętami, zdobyte dzięki współpracy z ojcem - emerytowanym przedsiębiorcą rolnym.

Wyjaśnił, że natknęli się na owieczkę na środku drogi, gdy wracali do Ayrshire z Edynburga, dokąd pojechali, aby jego towarzyszka mogła kupić samochód. McNeil twierdził, że zwierzę, które nazwali Pablo, było odwodnione i wyglądało, jakby przez kilka godzin nie otrzymywało pożywienia.

Zeznał również, że zamierzali "zwrócić zwierzę właścicielowi", ponieważ Pablo miał na uszach znaki identyfikacyjne. Wcześniej w sądzie wyjaśniono, że zwierzę pochodziło z gospodarstwa North Lanrigg Farm w Motherwell. Gdy jagnię wróciło do gospodarstwa, właścicielka przekazała, że ​​zwierzę jest w dobrym stanie i czuje się szczęśliwe w towarzystwie "swoich owczych przyjaciół".

Mężczyzna uniknął więzienia. Sąd skazał go na prace społeczne

McNeil zaprzeczył, jakoby wiedział o narkotykach w samochodzie. Sangster również zaprzeczyła, by wiedziała o narkotykach. Ławnicy dowiedzieli się, że w chwili prowadzenia pojazdu Sangster była pod wpływem narkotyków - w odrębnym postępowaniu przyznała się do winy. Orzeczono wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów na okres 18 miesięcy oraz karę 100 godzin prac społecznych.

Bronwyn Moore, obrończyni McNeila, przekazała podczas rozprawy, że jej klient pracuje obecnie jako kierownik zespołu w firmie budowlanej, a w momencie aresztowania znajdował się "w szczytowej fazie uzależnienia".

McNeil, mieszkaniec Fairlie w hrabstwie North Ayrshire, stawił się w sądzie na ogłoszenie wyroku. Sangster, mieszkanka Kilbirnie, nie pojawiła się, w związku z czym wydano nakaz jej aresztowania.

Sędzia Tony Kelly skazał McNeila na 300 godzin prac społecznych oraz nałożył na niego obowiązek noszenia elektronicznej opaski monitorującej przez okres sześciu miesięcy, co oznacza, że ​​w godzinach od 20 do 5 musi on przebywać w miejscu zamieszkania.

Sędzia zaznaczył, że według uzyskanych informacji ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przez McNeila jest niskie.

Źródło: BBC
Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaNarkotykizwierzęta
Czytaj także:
Pożar w fabryce peletu
Pożar w fabryce peletu
Szczecin
Rusza rozbudowa autostrady A2
Drogowcy wchodzą na A2. Zmiany w ruchu na blisko 100 kilometrach autostrady
WARSZAWA
Sebastian M. prosił sąd o uniewinnienie
Zapowiadała apelację w sprawie Sebastiana M., złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku
Łódź
imageTitle
Lewandowski wyróżniony. Nie pierwszy raz w tym sezonie
Najnowsze
Binance
Atak hakerski na Binance. Korea Północna odpiera zarzuty
BIZNES
Grzegorz Braun - Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Zaświadczenie lekarskie Brauna pod lupą
Patryk Michalski
Wypadek w Strzelnie
Przewróciła się ciężarówka z chemikaliami. Ewakuacja w centrum miasta
Kujawsko-Pomorskie
NAWROCKI
Żurek o prezydencie: mógłby jeszcze dać z główki
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Przegrali trzy kwarty, ale i tak zwyciężyli. Gwiazdor bohaterem
EUROSPORT
Donald Trump
W partii Trumpa wrze. Republikanie szykują się na porażkę
Świat
Powodzie w regionie Tumbes w Peru
El Nino przyniósł im "bezprecendensowe" ulewy. "Woda wypełniła wszystko"
METEO
Protestujący przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Liczenie w Trybunale. Prawnicy podzieleni
Jan Kunert
imageTitle
Wielkie wyzwania polskich piłkarzy w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
lekarz laptop zdrowie shutterstock_2797802703
Fałszowanie dokumentacji medycznej, blisko cztery tysiące zarzutów
Katowice
nepal smiglowce
Tragedia pod Everestem. Zderzyły się śmigłowce
Świat
Narkotyki ukrywał w lodówce
Gdy weszli to mieszkania, poczuli charakterystyczny zapach
WARSZAWA
imageTitle
Stracił nad sobą panowanie i przeprosił w wyjątkowy sposób
EUROSPORT
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Cyberataki na sklepy w Europie. "To szaleństwo"
BIZNES
Wpadł na przekroczeniu prędkości, ale to był dopiero początek kłopotów 52-latka
Z samochodu prosto do celi, a potem sądu. Błyskawiczny wyrok
WARSZAWA
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Odwołany alert RCB. "Brak zagrożenia"
Polska
50 min
pc
To miała być satyra na rok 2505. Czy ten film naprawdę przewidział przyszłość?
Kultura polityczna
Donald Trump
Media: mimo zapewnień Trumpa USA nadal atakują cele w Iranie
Świat
Rosyjski okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow
Rosyjski okręt u wybrzeży Szkocji. Obserwował ćwiczenia NATO
Świat
imageTitle
Potwierdzono listę kandydatów. Trwa walka o igrzyska olimpijskie w 2036
EUROSPORT
shutterstock_2452971075 Jednostka obrony powietrznej Sił Zbrojnych Ukrainy, znana jako myśliwi dronów, oświetla niebo potężnym reflektorem nocą w pozycji w obwodzie kijowskim na Ukrainie, 24 marca 2024 r.
Fałszywe komunikaty alarmowe w Ukrainie. Kilka godzin później w Rosji
FAKTY
25 min
2810N000X CNB OSIECIMSKI BAGNO ARCH-0001
PremieraKto stoi za inwestycją na mazurskich mokradłach? Trop prowadzi do otoczenia ministra
Czarno na białym
Podróżnika przywitała między innymi matka
"Gdzie ty się podziewałeś?". Wrócił do domu po 28 latach wędrówki
Świat
Trybunał Konstytucyjny
Nowe oświadczenie w sprawie Trybunału, ambasador rezygnuje, agresywny kierowca
WARTO WIEDZIEĆ
Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Podano termin i miejsce rozmów Ukrainy i Rosji
Świat
Donald Trump przed sadzawką lustrzaną w Waszyngtonie
Ostatnie wystąpienie przed wyborami. 20 minut na temat odnowionego stawu
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica