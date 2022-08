Uzbrojony w kuszę wdarł się na teren zamku w Windsorze. Został oskarżony na mocy ustawy o zdradzie

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 161 dni. Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrnatarcia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by zająć cały teren tego regionu – poinformowało we wtorek wieczorem dowództwo operacyjne Południe na Facebooku. Według dowództwa Rosjanie tworzą ugrupowania szturmowe na kierunku krzyworoskim. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.