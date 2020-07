Planują budowę repliki Hagii Sophii, ma pomóc Rosja. "Gest zemsty na Turcji"

Budowa mini Hagii Sophii w muhafazie (prowincji) Hama w środkowo-zachodniej Syrii będzie wspomagana przez sojuszniczkę Syrii - Rosję - poinformowała w środę na swojej stronie internetowej MEMO, organizacja non profit, zajmująca się monitoringiem prasy, przygotowaniem analiz czy recenzji książek na temat Bliskiego Wschodu.

W rozmowie z rosyjską agencją RIA Nowosti Nabeul Al-Abdullah powiedział: - To będzie symboliczny mały kościółek o wysokości nie większej niż cztery metry i szerokości czterech metrów. Kościółek ten ma pokazać prawdziwe oblicze Syrii, gdzie współistnieją różne cywilizacje i kultury. Szczególnie w tym chrześcijańskim mieście, As-Sukajlabijja, które przyjęło ponad 4 tysiące uchodźców - dodał.

"Idealna lokalizacja"

Według arabskojęzycznej gazety "Rai Al-Joum" rosyjski deputowany Witalij Miłonow stwierdził, że Syria jest idealną lokalizacją dla mini repliki Hagii Sophii, gdyż "w przeciwieństwie do Turcji, jest to kraj, który wyraźnie pokazuje możliwość pokojowego i pozytywnego dialogu międzywyznaniowego".

Cytowany przez rosyjskie media parlamentarzysta dodał, że jeśli inicjatywa zbudowania repliki dojdzie do skutku, to prawosławni z całej Rosji zechcą udzielić pomocy. - Myślę, że cała Rosja będzie chciała pomóc. To będzie naprawdę przełomowe wydarzenie dla wszystkich prawosławnych ludzi - stwierdził Miłonow.