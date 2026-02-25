Logo strona główna
Świat

Media: Rosja kupuje nieruchomości przy europejskich bazach wojskowych

Rosyjskie domki w pobliżu norweskiej bazy wojskowej w Bardufoss
Pracownicy ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku rozpoczęli wyprowadzkę
Źródło: PAP/Adam Warżawa
Przedstawiciele wywiadu ostrzegają, że rosyjscy szpiedzy zamienili nieruchomości w pobliżu baz wojskowych w Europie Zachodniej w sieć domów - "koni trojańskich", które mogą posłużyć do koordynowania kampanii sabotażowej - ostrzegł portal brytyjskiego "The Telegraph".

Podejrzewa się, że tajne grupy rosyjskie, wykorzystując słabe zabezpieczenia prawne, kupiły newralgiczne nieruchomości w pobliżu obiektów wojskowych i cywilnych w co najmniej kilkunastu państwach europejskich.

Chcąc rozszerzyć wojnę hybrydową na Zachód, rosyjskie agencje szpiegowskie nabywają ponoć domki letniskowe, magazyny, porzucone szkoły, mieszkania w miastach, a nawet całe wyspy z zamiarem wykorzystania ich jako bazy podczas skoordynowanych ataków, sabotaży oraz inwigilacji - podał portal dziennika "The Telegraph".

Obecni i byli pracownicy trzech europejskich agencji wywiadowczych powiedzieli portalowi, że obawiają się, iż Rosja może już mieć ukryte w niektórych z tych miejsc środki wybuchowe, drony, broń oraz tajnych agentów.

Jak gdyby nigdy nic, kupują w Europie. "Dzięki nim można ukryć rosyjski ślad"
Jak gdyby nigdy nic, kupują w Europie. "Dzięki nim można ukryć rosyjski ślad"

BIZNES

Rosja testuje europejskie kraje "w szarej strefie"

Od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie w Europie dochodziło do aktów sabotażu - podpaleń, wysyłania bomb w paczkach czy prób wykolejenia pociągów. Niektórzy przedstawiciele zachodniego wywiadu obawiają się, że incydenty te mogą być czymś więcej niż sprawdzianem - pisze portal.

Zamiast konwencjonalnej wojny Kreml może chcieć, według tych źródeł, poddać próbie gotowość NATO do działania w "szarych strefach" poprzez organizowanie na dużą skalę ataków, których można się wyprzeć, w celu sparaliżowania transportu, łączności i sieci energetycznych. Odwołanie się do Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego byłoby wówczas utrudnione.

"Prawdopodobieństwo, że kampania sabotażowa zrodzi konsens wokół Artykułu 5, jest mniejsze, niż w przypadku konwencjonalnej operacji militarnej Rosji" - powiedział jeden z przedstawicieli wywiadu.

Rosyjskie domki w pobliżu norweskiej bazy wojskowej w Bardufoss
Rosyjskie domki w pobliżu norweskiej bazy wojskowej w Bardufoss
Źródło: Google

Nowa szefowa wywiadu brytyjskiego MI6 Blaise Metreweli w swym pierwszym przemówieniu ostrzegła, że jej kraj znajduje się "w sytuacji między wojną i pokojem". - Rosja testuje nas w szarej strefie przy użyciu taktyk, które plasują się tuż poniżej progu wojny - oceniła.

- Pozwalanie Rosjanom bez większych ograniczeń na inwestowanie w strategiczne nieruchomości stanowi istotne źródło zagrożenia, którym trzeba się pilnie zająć - ocenił jeden z przedstawicieli wywiadu.

W Wielkiej Brytanii zbadano już podejrzane transakcje kupna nieruchomości niedaleko siedziby MI6 i Ambasady USA w Londynie, ale eksperci i niektórzy politycy obawiają się, że Rosja kupiła też oddalone od siedzib ludzkich nieruchomości niedaleko bazy okrętów podwodnych Trident w zachodniej Szkocji i koło miejsc, do których doprowadzane są kable podwodne na Szetlandach. Są też obawy, że Rosjanie mogli kupić domy wokół bazy RAF na Cyprze.

Rosyjskie podmioty systematycznie kupują nieruchomości w Finlandii

Coraz częściej słychać, że państwa europejskie powinny pójść za przykładem Finlandii, która wprowadziła w lipcu niemal całkowity zakaz kupowania nieruchomości przez Rosjan i Białorusinów, po czym jej śladem podobne przepisy wprowadziły państwa bałtyckie.

Władze fińskie najbardziej zaniepokoił przypadek firmy Airiston Helmi, która po cichu kupiła na Morzu Archipelagowym między Finlandią a Wyspami Alandzkimi 17 nieruchomości, z których wiele leży w pobliżu głównych szlaków morskich oraz infrastruktury telekomunikacyjnej niedaleko Turku, gdzie mieści się dowództwo marynarki fińskiej.

Wyspa Sackilot w Finlandii posiada lądowisko dla helikopterów i budynki przypominające baraki
Wyspa Sackilot w Finlandii posiada lądowisko dla helikopterów i budynki przypominające baraki
Źródło: Google

Najbardziej drastyczny był przypadek wyspy Sakkiluoto. Śledczy stwierdzili, że na wyspie znajduje się dziewięć pirsów, lądowisko dla helikopterów, kamery i wykrywacze ruchu, siatki kamuflażowe oraz budynki przypominające baraki z antenami satelitarnymi oraz zaawansowanym sprzętem telekomunikacyjnym.

Finlandia nie zdecydowała się na bezpośrednią konfrontację z Rosją. Rosyjskiego właściciela firmy Pawła Mielnikowa oskarżono o oszustwo i w zeszłym roku skazano go na wyrok w zawieszeniu.

Według przedstawicieli wywiadu od rozpoczęcia wojny przeciw Ukrainie Rosja zarzuciła tak wielkie projekty, stawiając na nieruchomości mniejsze, ale liczniejsze i obecnie setki, a może nawet tysiące niepozornych budynków w Europie przeobraziło się w stacje nasłuchu, kryjówki oraz magazyny broni. Niektóre należą oficjalnie do państwa rosyjskiego i służą niewinnym celom.

"Rosyjskie aktywa" w Polsce

"Zachodnie rządy zaczęły niektóre z nich zamykać. Polska zamknęła w listopadzie konsulat Rosji w Gdańsku, a rok wcześniej Wielka Brytania pozbawiła należącą do Rosji nieruchomość we wschodnim Sussex statusu dyplomatycznego, gdy sąsiedzi powiadomili, że są stamtąd wysyłane drony obserwacyjne" - czytamy.

Na mapie zamieszczonej przez "The Telegraph" zaznaczono 18 lokalizacji określanych jako "Rosyjskie aktywa w Europie" - przedstawiono na niej magazyny, nieruchomości, tajne bazy wojskowe, domy letniskowe, kościoły, domy, konsulaty i sanatoria. Portal wskazał, że na terenie Polski znajdują się trzy takie placówki - dwa konsulaty i jedna nieruchomość.

OGLĄDAJ: Kamienica w centrum stolicy, podejrzana działka i rosyjski ślad
Kamienica w centrum stolicy, podejrzana działka i rosyjski ślad

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Portal podkreśla, że dużo trudniej zlokalizować znacznie liczniejsze nieruchomości należące do obywateli Rosji i rosyjskich firm. Na przykład - w Norwegii domki należące do osób powiązanych z Kremlem leżą w pobliżu arktycznych baz wojskowych. Blisko powiązana z Kremlem Rosyjska Cerkiew Prawosławna kupiła zaś nieruchomości przy bazach morskich oraz instalacjach radarowych w Norwegii i Szwecji.

- Od ponad 10 lat rosyjskie podmioty systematycznie kupują nieruchomości w Finlandii, Szwecji i Norwegii w bliskim sąsiedztwie baz wojskowych, portów i strategicznych linii dostaw - powiedział portalowi Charlie Edwards z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie.

Europejczycy nie reagują wystarczająco szybko

Oprócz tego europejskie agencje wywiadowcze wykryły, że podmioty powiązane z Rosją kupiły nieruchomości przy bazach morskich i strategicznych szlakach wodnych na Sycylii, Krecie i w kontynentalnej Grecji, jak również w pobliżu ważnych obiektów w Londynie, Paryżu i Genewie.

Szczególne zaniepokojenie budzą nabytki w Szwajcarii, gdzie - według zachodniego wywiadu - rosyjscy szpiedzy wykorzystywali nieruchomości niedaleko instytutu chemicznego, który badał otrucie Skripalów, do przechwytywania sygnału WiFi i śledzenia tras przemieszczania się ekspertów ds. broni chemicznej.

Ortodoksyjny kościół niedaleko bazy Haakonsvern, w pobliżu Bergen
Ortodoksyjny kościół niedaleko bazy Haakonsvern, w pobliżu Bergen
Źródło: Google

- Teraz jesteśmy już bardziej świadomi, że jest to pewien schemat, ale myślę, że Europa jest w bardzo wczesnym stadium uświadamiania sobie tej strategii i reagowania na nią - powiedziała Minna Alander ze Sztokholmskiego Centrum Studiów Europy Wschodniej (SCEEUS).

Mimo ogromnej skali zagrożenia, analitycy obawiają się, że kraje europejskie nie reagują wystarczająco szybko - w zeszłym roku nie przeszedł unijny zakaz sprzedaży nieruchomości Rosjanom, gdyż niektóre państwa, a zwłaszcza Cypr, obawiały się jego gospodarczych skutków.

"W rezultacie mamy zbieraninę ustaw obfitujących w luki, i do tego dochodzi niechęć agencji wywiadowczych do dzielenia się poufnymi informacjami przez granicę" - pisze portal.

W konkluzji "The Telegraph" przytacza opinię jednego z urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, że "dopóki kontrwywiad będzie pozostawać w gestii państw, nie sprosta zagrożeniu, które przekracza wszystkie granice państwowe w Europie".

TVN24 HD
Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, "The Telegraph"

Źródło zdjęcia głównego: Google

Tagi:
Czytaj także:
