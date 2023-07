Media: pielęgniarka zwolniona z pracy po śmierci pacjenta. Miała mieć z nim romans

Do zdarzenia doszło w 2022 roku, ale dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne opisana przez brytyjskie media. Jak podaje "Guardian", zatrudniona w szpitalu Spire w Wrexham na północy Walii kobieta miała romans z pacjentem i podczas jednego z ich spotkań mężczyzna zmarł. Według tej relacji miała nie wezwać do niego pomocy, więc brytyjski regulator ds. pielęgniarstwa i położnictwa (Nursing and Midwifery Council, NMC) podjął decyzję o zwolnieniu jej z pracy.

Pielęgniarka miała mieć romans z pacjentem

W maju 2022 roku podczas przesłuchania dyscyplinarnego przyznała się znów do romansu i do tego, że nie wezwała karetki. Jak pisze "Guardian" kobietę zwolniono "ze skutkiem natychmiastowym", a przyczyną były działania prowadzące do "utraty reputacji zawodu". NMC uznał, że jej postępowanie "znacznie odbiegało od standardów oczekiwanych od pielęgniarki", a "pozwolenie jej na kontynuowanie praktyki podważałoby zaufanie publiczne do zawodu i NMC jako organu regulacyjnego".