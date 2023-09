Kolejny kraj rozważa zakaz jednorazowych e-papierosów. "Bardzo niepokojący trend" wśród nastolatków

"Daily Telegraph" informuje, że zakaz zostanie ogłoszony przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej brytyjskiego rządu w przyszłym tygodniu. Michelle Donelan, sekretarz stanu ds. nauki, innowacji i technologii, we wtorkowej rozmowie ze Sky News nie potwierdziła tej informacji, wyjaśniając jednocześnie, że rząd "będzie wydawał komunikaty w tej sprawie". - Przyglądamy się temu problemowi, bo to, co ostatnio obserwujemy, to bardzo niepokojący trend - powiedziała Donelan. - Dzieci, które wcześniej niczego nie paliły, zaczynają "wapować" (palić e-papierosy - red.). To skrajnie niebezpieczne dla ich zdrowia, więc musimy działać - dodała.