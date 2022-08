Media: wybory lidera konserwatystów opóźnione z powodu możliwego cyberataku

Brytyjska Partia Konserwatywna została zmuszona do opóźnienia głosowania w wyborach jej nowego lidera i przyszłego premiera kraju oraz do zmiany jego zasad, po tym jak Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) ostrzegło przed możliwym cyberatakiem - ujawnił we wtorek wieczorem "Daily Telegraph". Nie sprecyzowano, jakie konkretne obawy związane z bezpieczeństwem są powodem tej decyzji.

Od poniedziałku do około 160 tysięcy członków partii miały być wysyłane karty do głosowania, ale zamiast tego we wtorek wieczorem otrzymali oni informację, że dotrą one później niż planowano, być może dopiero 11 sierpnia.